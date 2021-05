StepStone Gehaltsreport 2021: Arbeitnehmer in diesen Berufen erhalten die höchsten Gehälter

Für den Gehaltsreport hat StepStone rund 250.000 Gehaltsdaten analysiert, die im Zeitraum von Januar 2019 bis September 2020 erhoben wurden. Hierfür wurden die durchschnittlichen Gehälter nach Berufsgeld, Region, Branche und Berufserfahrung ermittelt. Dabei wurden lediglich Angaben von jenen Umfrageteilnehmenden berücksichtigt, die sich in einer Vollzeitarbeitsstelle befinden.

Diese Berufe befinden sich an der Spitze

Laut dem Gehaltsreport spielen zwei Faktoren eine entscheidende Rolle für ein hohes Gehalt: ein hohes Maß an Verantwortung und ein hohes Maß an Fachwissen, das im Rahmen einer umfangreichen und zuverlässigen akademischen Ausbildung erworben wurde. Das begründet, weshalb Ärzte die Rangliste anführen. Das Medizin-Studium gilt StepStone zufolge nicht nur als besonders umfangreich, sondern durch den Numerus-Clausus auch als schwer zugänglich. Zudem tragen Ärzte Tag für Tag die Verantwortung für die Gesundheit ihrer Patienten. Diese Kombination aus Fachwissen und Verantwortung bringt Ärzten 89.539 Euro an durchschnittlichem Jahres-Bruttogehalt ein - Platz eins der Top-Berufe des StepStone Gehaltsreport 2021.

Finanzexperten können im Schnitt mit einem Jahresgehalt von 73.847 Euro brutto rechnen und landen daher auf Platz zwei. Geld gilt laut dem StepStone-Bericht als eines der wichtigsten Instrumente unserer Gesellschaft und Grundlage der Wirtschaft. Faktoren, die sich auch in deren Gehalt widerspiegeln, so der Gehaltsreport. Das erklärt laut StepStone ebenso, weshalb sich Banker mit einem durchschnittlichen Jahres-Bruttogehalt von 62.744 Euro mit dem fünften Platz noch in den Top-Fünf wiederfinden.

Ingenieure in komfortabler Ausgangssituation auf dem Arbeitsmarkt

Auf Platz drei landen Juristen mit einem Jahres-Bruttogehalt von durchschnittlich 68.642 Euro. Um letztlich als Jurist praktizieren zu dürfen, bedarf es laut StepStone "nicht nur einem umfangreichen Jura-Studium, sondern auch einem hohen Maß an Spezialisierung". Platz vier geht an Unternehmensberater, deren Jahresgehalt im Schnitt 64.173 Euro brutto beträgt. Den Abschluss der sechs Top-Berufe im Jahr 2021 machen die Ingenieure, die laut StepStone mit 62.564 Euro brutto nicht nur gut bezahlt sind, sondern sich auch auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen ausrechnen dürfen, zumal sie dort "händeringend gesucht werden", so der Gehaltsreport.

Höheres Gehalt im Süden Deutschlands

Bei gesamtdeutscher Betrachtung liegt das Bruttodurchschnittsgehalt im Jahr 2021 bei 56.985 Euro, wie der StepStone Gehaltsreport 2021 zeigt. Dabei liegen die Gehälter der Arbeitnehmer in Süddeutschland über dem bundesweiten Durchschnitt. Im Schnitt zahlen die Unternehmen in Hessen mit 60.936 Euro die höchsten Gehälter, gefolgt von Unternehmen aus Baden-Württemberg mit 60.182 Euro und Bayern mit 60.013 Euro. Das zeige sich auch in den Top 3 der Großstädte, wo Frankfurt am Main mit 66.529 Euro vor Stuttgart mit 66.174 Euro und München mit 65.164 Euro liegt.

