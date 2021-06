Spar-Tricks für das Giro- und Sparkonto - Ist es sinnvoll, beide Konten bei einer Bank zu haben?

Effektiv Geld zu sparen, fällt vielen Menschen schwer. Nach dem Gehaltseingang auf dem Girokonto verliert man im Laufe des Monats schnell den Überblick über die eigenen Ausgaben. Am Ende des Monats ist dann die Enttäuschung groß, wenn kaum Geld zur Seite gelegt werden konnte. Um seine Sparziele dennoch zu erreichen, hilft meistens eine einfache Methode: das Zwei-Konten-Modell.

Sparen mit dem Zwei-Konten-Modell

Für das Zwei-Konten-Modell wird zusätzlich zum Girokonto noch ein Sparkonto eröffnet. Wichtig ist, dass dieses zusätzlich eingerichtete Konto keine Visa- oder Giro-Karte hat, damit man nicht in die Versuchung kommt, auf das angesparte Vermögen zuzugreifen. Im nächsten Schritt sollte man sich über seine Lebenshaltungskosten bewusstwerden. Hier kann es sinnvoll sein, einige Monate lang ein Haushaltsbuch zu führen. Wurden alle Ausgaben bedacht, ergibt sich eine Sparrate. Diese sollte laut Finanzexperten nicht weniger als 10 Prozent des Nettogehalts betragen und zum Beispiel bei einer Gehaltserhöhung an das gestiegene Einkommen angepasst werden. Die ermittelte Sparrate sollte zudem mithilfe eines eingerichteten Dauerauftrags direkt nach Gehaltseingang auf das Sparkonto überwiesen werden. Die darauf eingezahlte Sparsumme kann nun für unterschiedliche Investitionen genutzt werden. Von dem Geld, das auf dem Girokonto bleibt, können hingegen die Lebenshaltungskosten bestehend aus Fixkosten und variablen Kosten bezahlt werden. Für Rücklagen in Notfällen sollte man allerdings nicht das Sparkonto nutzen, sondern auf ein separates Tagesgeldkonto zurückgreifen.

Girokonto und Sparkonto nie bei derselben Bank

In einem weiteren Schritt sollte man darauf achten, das Girokonto und Sparkonto nicht bei derselben Bank zu eröffnen. Laut Finanzexperten spielt hier die psychologische Komponente eine wichtige Rolle. Wenn man nicht jedes Mal beim Zugriff auf das Girokonto die Ersparnisse auf dem Sparkonto sieht, hat man auch nicht so ein großes Bedürfnis das Ersparte auszugeben. Ist es also nicht möglich bei derselben Bank Girokonto und Sparkonto streng zu trennen, sollten Angebote von anderen Geldinstituten eingeholt werden. Einige Finanzexperten empfehlen sogar für jedes Sparziel ein eigenes Konto anzulegen. Hiermit soll das Risiko minimiert werden, dass zum Beispiel zur Finanzierung des Urlaubs, auf Ersparnisse zurückgegriffen wird.

