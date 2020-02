Sanity Group: Deutsche Cannabis-Firma mit prominenten Investoren

Das Berliner Start-up "Sanity Group" erhielt von einem Investor eine Finanzspritze von rund 20 Millionen Euro, wie Gründerszene berichtete. Es handle sich dabei um die höchste Investition in Europa für ein Cannabis-Unternehmen, die es bisher gegeben hat.

Cannabis-Aktien boomen: Jetzt in den Cannabis-Aktien-Index investieren!

Sanity Group

Finn Hänsel und Fabian Friede sind die Gründer des deutschen Cannabis-Startups "Sanity Group". Das deutsche Startup will mit seiner Beauty-Marke "Vaay", die größte CBD-Marke in Europa werden und hat dafür nun erneut prominente Unterstützung erhalten. Neben Kult-Rapper Snoop Dogg, investiert nun auch einer der erfolgreichsten Musikmanager der Welt in das Startup. Scooter Braun ist amerikanischer Unternehmer, Künstler, Investor, Philanthrop und Musikproduzent. Er ist außerdem auch der Entdecker und Mentor des Pop-Superstars Justin Bieber.

Die Millionen-Investition

Scooter Braun verwaltet sein Vermögen über seine Investmentgesellschaft "TQ", die sich auf Investitionen in Marken für Wellnessprodukte, wie "Liquid IV" und "Bear's Fruit Kombucha" konzentriert. Die "Sanity Group" reiht sich nun in eine Reihe von Investitionen, die Scooter Braun und seine Partner tätigen. Auf deutscher Seite wäre neben bekannten Investoren wie Holtzbrinck Ventures oder Cherry Ventures, auch die Werbeagentur Heimat dem Investorenkreis beigetreten. Das könnte Sie auch interessieren: finanzen.net Ratgeber Die besten Cannabis-Aktien kaufen

Deutschland wird grüner

Der grüne Markt ist einer der wichtigsten Wachstumsmärkte in Deutschland. Seit März 2017 ist medizinisches Cannabis auch in Deutschland für Schmerzpatienten verschreibungspflichtig erhältlich und die Nachfrage steigt. Wie Presseportal berichtet, hat allein die Krankenkasse Barmer seitdem bereits mehr als 15.000 Anfragen für Cannabis erhalten und gab im vergangenen Jahr mehr als 17 Millionen Euro für Rezepte aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lifestyle discover / Shutterstock.com, Oprea George / Shutterstock.com