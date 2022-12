Finanzielle Unabhängigkeit: Das sind die häufigsten Fehler

Finanzielle Unabhängigkeit

Für viele Menschen ist es ein Lebensziel, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Der Wunsch ist groß, eines Tages an einem Punkt im Leben anzukommen, an dem laufende Lebenshaltungskosten allein durch passive Einnahmen gedeckt werden können. Auf dem Weg dahin lauern jedoch einige grundsätzliche Fehler, die das Ziel in weite Ferne rücken lassen. Denn finanzielle Unabhängigkeit ist oftmals selbst für reiche Menschen eine Herausforderung und mit einigen Stolpersteinen verbunden. Kennt man jedoch häufig gemachte Fehler, kann man aus ihnen lernen und es gegebenenfalls besser machen.

Der Umgang mit Geld

Für viele Menschen gestaltet sich der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit als besonders schwierig. Die Probleme lassen sich jedoch in den meisten Fällen überwinden, solange man den Grund für die Schwierigkeiten kennt. Oftmals mangelt es den Personen am richtigen Wissen im Umgang mit Geld. Es ist wichtig, sich ausreichend zu informieren, damit einem gänzlich bewusst ist, was man mit dem Geld macht und wo es ist. Hinzu kommt, dass man mit Weitsicht handelt, denn die finanzielle Unabhängigkeit soll besonders für einen sorglosen Ruhestand sorgen. Damit das klappt, müssen jedoch unbedingt einige Fehler vermieden werden.

Unter seinen Verhältnissen leben

In der Regel ist finanzielle Unabhängigkeit eng verknüpft mit der individuellen Ausgangslage oder sogar das Ergebnis dieser. Dabei ist es essentiell, zwei Dinge zu beachten. Zum einen sollte man seine eigenen Verhältnisse kennen und einschätzen können, und zum anderen sollte man die Bereitschaft besitzen, einige Zeit unter seinen Verhältnissen zu leben, also verzichten zu können. Das ist bereits ein häufiger Fehler, denn die meisten Menschen bleiben ihren Gewohnheiten treu, gönnen sich hier einen Kaffee to go und dort eine Verabredung zum Lunch, und haben am Ende des Monats oftmals keinen genauen Überblick, wofür sie ihr Geld ausgegeben haben. Wer jedoch finanzielle Unabhängigkeit erreichen möchte, sollte unterhalb seiner aktuellen Ansprüche leben.

Sein Geld arbeiten lassen

Eine weitere wichtige Regel lautet, nicht nur für Geld zu arbeiten, sondern das Geld selbst arbeiten zu lassen. Nicht jeder Mensch ist ein Genie, erbt eine Firma oder gilt als Ausnahmetalent, sodass es für die meisten Menschen gilt, mit harter und erfolgreicher Arbeit die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Dafür sollte man jedoch das Geld, das man verdient, nicht nur sparen, sondern es sich vermehren lassen, so dass es eine sichere Zukunft bieten kann. Mithilfe von Investitionen in Aktien, ETFs, Immobilien oder andere Vermögensgegenstände kann ein solides passives Einkommen aufgebaut werden. Auf diesem Weg schafft man es nicht nur, unabhängig von seiner Erwerbsarbeit zu werden, sondern auch finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen.

Weniger Konsum

Hinzu kommt, dass oftmals die eigene Einstellung ein Hindernis auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit darstellt. Dingen wie Status, Konsum und Luxus wird oftmals ein viel zu hoher Stellenwert beigemessen, der vom eigentlichen Ziel ablenkt. Die Ausprägung einer gewissen Statusorientierung verhindert das Leben unter den persönlichen Verhältnissen und stellt somit ein Problem dar. Das Feilen an der richtigen Einstellung ist daher ebenfalls ein wichtiger Faktor, den man auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit nicht unterschätzen sollte.

