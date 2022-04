Das Einmaleins des Online-Shoppings - Mit diesen Tipps lässt sich bares Geld sparen

Shopping im Internet

Beim Shoppen im Internet verliert man über den Monat oder das Jahr verteilt schnell die Übersicht, wie viel Geld man tatsächlich ausgegeben hat.

Wenn jedoch die folgenden Tipps und Tricks befolgt werden, lässt sich eine stattliche Summe bares Geld sparen, ohne dabei den eigenen Konsum signifikant einzuschränken. So kann guten Gewissens weiterhin im Internet eingekauft werden, ohne das Geldsparen zu vernachlässigen.

Persönliche Bestellhistorie

Als oberstes Gebot gilt es, den Gesamtkostenüberblick zu behalten. Bequemes und kontaktloses Bezahlen über PayPal oder mit Kreditkarte lassen das Verhältnis zum bereits ausgegebenen Geld leicht verlieren.

Um diesem Problem Abhilfe zu schaffen, hilft eine klassisch angelegte Tabelle, entweder analog oder digital via Microsoft Excel, wie die "Rheinischen Anzeigenblätter" empfehlen.

Für jede Bestellung kann hier ein Profil angelegt werden, welches die Artikel, das Kaufdatum sowie den Kaufpreis beinhaltet. In Excel lassen sich auf diese Weise die Kosten über einen beliebigen Zeitraum automatisch zusammenrechnen. Dementsprechend visualisiert eine solche Tabelle das eigene Kaufverhalten nachvollziehbar und übersichtlich.

Preise vergleichen

Das Stöbern nach unbestimmten Artikeln in diversen Onlineshops gehört zum Shopping dazu, doch hat man sich für ein spezifisches Produkt entschieden, sollte die Vielfalt des Internets genutzt werden. Das heißt, der Artikel sollte nicht beim erstbesten Onlinehändler bestellt werden.

Um Geld zu sparen, sollte der Verbraucher auf diverse Preisvergleiche setzen, so "Hausfrauentipps.de". Entweder man evaluiert die einzelnen Angebote selbstständig, oder ein Vergleichsportal wird zur Hilfe genommen. Hierbei ist zu beachten, dass ein Vergleichsportal die Angebote zwar gebündelt auflistet, allerdings werden hier nicht alle verfügbaren Angebote dargestellt. Somit kann sich der Aufwand, eigenständig zu recherchieren, durchaus lohnen.

So stößt man zudem häufig auf kostengünstigere Alternativen, die ein Vergleichsportal nicht beachten würde.

Rabattaktionen nutzen

Viele Onlinehändler nehmen an Chashback-, Treupunkte- oder Gutscheinaktionen teil, wie "t3n" erklärt. So lassen sich häufig Rabattcodes beziehungsweise Gutschriften für gewisse Shops und Produkte im Internet finden. Dies gilt häufig auch für Abonnements von Streaming- und Zeitschriften-Services. Der freiverfügbare Gutscheincode kann an der Kasse dann einfach eingefügt werden.

Cashback und Treuepunkte hingegen lohnen sich für den Verbraucher erst nach einer gewissen Zeit beziehungsweise nach einem gewissen Kaufvolumen. Doch wer die angebotenen Payback-Optionen regelmäßig nutzt, kann früher oder später einiges sparen.

Auch die Anmeldung zu Newslettern kann Preisvorteile mit sich bringen. Sobald der Rabatt abgesahnt wurde, kann man sich im Anschluss wieder vom E-Mail-Verteiler löschen lassen, dann landet auch kein Spam mehr im Posteingang.

Neuwertig statt Neu

Zu guter Letzt lässt sich durch den Kauf von neuwertigen Waren viel Geld sparen, schreibt "Trusted Shops". Dabei handelt es sich in aller Regel nicht um Second-Hand-Ware, sondern um retournierte Artikel, die mit leichten Mängeln wie Kratzern oder ähnliches an den Händler zurückgingen.

Ist ein Kunde mit einem Produkt nicht zufrieden und schickt dieses minimal beschädigt zurück, dann wird es vom Versandhaus in der Regel im sogenannten Warehouse angeboten und als B-Ware deklariert.

Wem also kleine Fehler nichts ausmachen, kann mit reduzierter B-Ware hohe Summen einsparen.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mtkang / Shutterstock.com, Kite_rin / Shutterstock.com