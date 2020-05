E-Auto und Benziner im Vergleich: Diese geldwerte Vorteile genießen E-Autofahrer

Sowohl in der Automobilindustrie als auch in der Politik herrscht derzeit ein regelrechtes Rennen um den Antrieb für das Auto der Zukunft. Obwohl einige Nachteile von elektrisch betriebenen Fahrzeugen bekannt sind, haben sie aktuell doch einen Vorsprung. Dabei versucht der Staat seine Bürger mit einer Reihe von Vergünstigungen und Vorteilen zum Kauf eines E-Fahrzeugs zu bewegen. Welche das sind, hat die Economic Trends Research (ETR) in einer Studie erfasst und denen von konventionellen Verbrennern gegenübergestellt.

Steuerliche Belastungen

Zum Vorschein kommen die Unterschiede besonders bei der Energiesteuer: Vor dem Hintergrund dessen, dass in 2021 die CO2-Bepreisung für Verkehr und Gebäude in Kraft tritt, werden sich Besitzer von konventionellen Fahrzeugen mit höheren Benzinpreisen konfrontiert sehen. Außerdem wird im Rahmen des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes (EEG) die Umlage minimal gekürzt, was sich positiv auf Elektroautos auswirkt. Aber bereits jetzt herrschen größere Unterschiede: Vergleicht man beispielsweise die Energiesteuer eines BMW i3 und eines VW Golf bei einer jährlichen Fahrleistung von 11.000 Kilometern, so fallen beim i3 lediglich 30 Euro an Energiesteuern an, beim Golf hingegen 360 Euro.

Ebenso ins Gewicht fällt der Unterschied bei der Besteuerung der Fahrzeuge selbst. Bestimmt wird die Kfz-Steuer durch den Hubraum und durch den Schadstoffausstoß. Zahlen muss man sie sowohl für einen Normalverbrenner als auch für ein E-Auto. Bei einem Benziner fällt diese beispielsweise zwei Euro je 100 Kubikzentimeter und für jedes Gramm CO2, das die Grenze von 95 Gramm pro Kilometer überschreitet, eine Steuer von zwei Euro an. Im Vergleich dazu zahlen E-Autos eine geringere Kfz-Steuer, da sie kein CO2 ausstoßen. Außerdem werden sie beim Kauf subventioniert: 4.000 Euro beträgt die einmalige Prämie bei einem Kaufpreis von 60.000 Euro.

Nicht zuletzt ergeben sich Unterschiede auch bei der Besteuerung von Dienstwagen. Bei reinen E-Autos, die einen Preis von bis zu 40.000 Euro aufweisen, wurde diese von 0,5 auf 0,25 Prozent abgesenkt. Bei herkömmlichen Fahrzeugen wird die Besteuerung der privaten Nutzung in den meisten Fällen durch die sogenannte Ein-Prozent-Regel bestimmt. Nach dieser kann die private Nutzung für jeden Kalendermonat mit einem Prozent des inländischen Listenpreises angesetzt werden. Bei einem Fahrzeug im Wert von beispielsweise 50.000 Euro beträgt der geldwerte Vorteil 500 Euro im Monat, der bei der Einkommensbesteuerung steuerlich geltend gemacht werden muss.

Regulierungen und Strafzahlungen

Nicht zuletzt fallen höhere Kosten auch für die Hersteller an. Wird die CO2-Flottenregelung, die ab 2020 einen Grenzwert von höchstens 95 Gramm CO2 pro Kilometer vorsieht, überschritten, fallen beim Verkauf eines Neuwagens für Hersteller Strafzahlungen in Höhe von 95 Euro je Gramm Überschreitung an. Bei 100.000 Neuwagen mit einem Emissionswert von 110 Gramm im Jahr wird demnach eine Strafzahlung von 142,5 Millionen Euro fällig. Bei E-Autos sieht das hingegen anders aus, denn sie fungieren als Nullemissionsfahrzeuge - und das ganz unabhängig davon, wie viel CO2 bei der Produktion ausgestoßen wird.

Sonstige Vorteile

Laut dem Automobilclub genießen E-Autofahrer aber nicht nur finanzielle oder steuerrechtliche Vorteile, sondern haben auch gewisse Bevorrechtigungen innerhalb von Städten oder Orten. So räumt ihnen das in 2015 in Kraft getretene Elektromobilitätsgesetz E-Autos bestimmte Privilegien ein. Sie erhalten Erleichterungen auf öffentlichen Straßen oder Wegen oder einen (Teil-) Erlass von Gebühren bei der öffentlichen Parkraumbewirtschaftung. Sie können öffentliche Straßen oder Wege, die normalerweise zu besonderen Zwecken genutzt werden, befahren oder Ausnahmen bei Zufahrtsbeschränkungen oder Durchfahrtsverboten erhalten.

Innerhalb der deutschen Metropolen gelten weitere individuell von den Kommunen festgelegte Freiheiten. Beispielsweise darf man an bestimmten Orten mehrere Stunden kostenlos parken oder an Straßenspuren wie der "Umweltspur" fahren, die in Düsseldorf speziell für E-Autos eingeführt wurden. Sollte ein normaler Verbrenner in Hamburg dagegen unerlaubt an einer Ladesäule parken, wird er ohne Vorwarnung umgehend abgeschleppt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Smile Fight / Shutterstock.com