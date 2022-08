Startup-Fonds: Headline bringt fast eine Milliarde US-Dollar auf

Das Venture-Capital-Unternehmen Headline

Das Venture-Capital-Unternehmen Headline wurde, wie GRÜNDERSZENE berichtet, im Jahr 1999 im Silicon Valley gegründet. Mittlerweile befindet sich der Hauptsitz des Unternehmens jedoch in der deutschen Hauptstadt Berlin. Außerdem betreibt das Unternehmen laut der eigenen Website weitere Standorte in San Francisco, Paris, Peking, Taipeh, Tokio und São Paulo. Um die richtigen Investitionen zu finden, greift das Unternehmen auf eine künstliche Intelligenz mit dem Namen EVA zurück, die Datenbanken nach Tech-Startups durchsucht, die sowohl vielversprechend sind als auch ein starkes Wachstum verzeichnen. Dadurch soll nicht nur der Sourcing Prozess schneller vorangehen, sondern auch für mehr Diversität gesorgt werden.

Das Headline-Portfolio

In Europa liegt der Fokus des Unternehmens bei Investments vor allem auf Unternehmen in der Seed- und Series-A-Phase, wie GRÜNDERSZENE erklärt. In den nun mehr als 20 Jahren hat der Kapitalgeber bereits in eine beachtliche Menge an Unternehmen investiert. So gehören zum Beispiel das Fantasy-Fußballmanager-Spiel Sorare, das Konsumgüter- und Lebensmittellieferunternehmen Gopuff sowie die Online-Dating-App Bumble zum Portfolio des Unternehmens.

Headline bringt fast eine Milliarde-US-Dollar-Fonds auf

In einer Pressemitteilung vom 7. Juli 2022 erklärt das Unternehmen, dass es insgesamt 954 Millionen US-Dollar aufgebracht hat, "um die nächste Generation von Weltklasseunternehmen zu fördern." Dieses Geld verteilt sich auf insgesamt drei Fonds: Der Nordamerika-Fonds mit Sitz in San Francisco, Headline US VII (408 Millionen US-Dollar), Headline EU VII, der auf Europa ausgerichtete Fonds (320 Millionen US-Dollar) und Headline Brazil III, der Fonds, der auf Lateinamerika ausgerichtet ist (915 brasilianische Real). "Dieser Meilenstein kommt zu einem herausfordernden Zeitpunkt. Wir leben in einer Umgebung nach dem Überschwang, in der Ressourcen endlich sind und wir alle bewusst mit unserem Geld, unserer Zeit und unserer Energie umgehen müssen. Märkte wie diese belohnen Kreativität, Entschlossenheit und die Anti-Schafe," erklärt das Unternehmen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

