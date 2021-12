Shopping im Lockdown: Verkaufsschlager und Ladenhüter während der Corona-Pandemie

Diese Produkte ließen die Deutschen während des Lockdowns in den Regalen liegen

Die Klasse von Produkten, deren Absatz im Verlauf der Corona-Krise und den damit einhergehenden Lockdowns mit den größten Dämpfer erfahren hat, war die der Kosmetik- und Hygieneartikel. Wie die Analystin Yvonne Hornung vom Marktforschungsunternehmen Nielsen der Deutschen Presse-Agentur erklärt, fehle einer großen Anzahl von Menschen beim zwangsverordneten Verbleiben in der eigenen Wohnung schlicht der Anlass dazu, sich herauszuputzen. Dies ist laut Web.de der Grund dafür, dass seit Beginn der Pandemie viele Absatzmärkte bei Kosmetika deutlich eingebrochen sind. Unter anderem war die Nachfrage nach allen Arten von Dusch-Artikeln, Haarspray, Haarlack sowie dekorativer Kosmetik etwa für die Lippen stark eingebrochen. Wie Capital berichtet, hat der Absatz von Produkten wie Seife, Desinfektionsmittel und Toilettenpapier, auf die zu Beginn der Krise ein regelrechter Ansturm erfolgt war, mittlerweile wieder auf das Niveau vor Corona zurückgefunden.

Das waren die Verkaufsschlager der Pandemie

Die wiederholten Lockdown-Phasen hatten zur Folge, dass insbesondere solche Produkte, die gerade im Zusammenhang mit Home Office und Social Distancing hohe Praktikabilität aufweisen, einen immensen Anstieg in ihrer Nachfrage erfuhren. So sind Capital zufolge beispielsweise während der Pandemie deutlich mehr Fertiggerichte gekauft worden, im Supermarkt stapelten sich die Tiefkühlwaren in den Einkaufswagen, was sich ausdrücklich in den Verkaufszahlen niederschlug. So vergrößerte sich der Umsatz durch den Verkauf von Tiefkühlpizzen 2020 in der ersten Jahreshälfte um sieben Prozent, bei Kartoffelprodukten fiel der Anstieg sogar noch höher aus: Einer Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen zufolge wurden rund 168 Millionen Packungen an Fritten, Kroketten und weiteren Produkten verkauft, was eine Steigerung von ganzen 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellte.

Der schlagartige Umstieg auf Homeoffice-Modelle vieler Unternehmen bedeutete für einen großen Teil der Angestellten die Notwendigkeit, sich mit der für die Arbeit von zu Hause aus notwendigen Technologie auszustatten. So waren Criteo zufolge im Fall von Webcams nicht nur die Bestände großer Retailer im Nu aufgekauft, sogar das auf dem Markt die Führungsrolle einnehmende Unternehmen Logitech war komplett ausverkauft. Und dass man die Kollegen häufig nur noch über die Webcam auf dem Bildschirm zu sehen bekommt, hatte auch noch einen anderen Effekt auf das Kaufverhalten: Viele Menschen griffen beim Shopping zur Freizeit- oder Schlafhose, denn wieso sollte man sich die Mühe machen, eine Jeans oder Stoffhose anzuziehen, wenn der Projektleiter einen ja doch nur von der Taille aufwärts sieht?

Wenn im Lockdown alle Frieseure geschlossen sind, muss sich jeder selbst gepflegt halten. Dafür benötigt man natürlich alle möglichen Produkte wie Barttrimmer, Haarschneidemaschinen und dergleichen. In Deutschland waren die Verkäufe von Produkten für die Bart- und Haarpflege gegen Ende des Jahres 2020 im Vergleich zum ersten Monat um satte 62 Prozent gestiegen. Bei unseren bekanntermaßen stilbewussteren französischen Nachbarn betrug der Anstieg der Verkäufe sogar bemerkenswerte 250 Prozent.

