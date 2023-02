Sparen bei steigenden Strompreisen: So kann man den Stromverbrauch von Computern und Laptops reduzieren

Prozessorauslastung reduzieren

Um den Stromverbrauch bei Computern und Laptops zu reduzieren, empfiehlt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen auf der Website checked4you die Prozessorauslastung zu verringern. Je mehr der Prozessor nämlich zu tun hat, desto mehr Strom benötigt er auch. In den Systemeinstellungen sollte man prüfen, ob wirklich alle im Hintergrund arbeitenden Programme gebraucht werden. Viele von den möglicherweise überflüssigen Prozessen werden schon beim Starten des Computers oder Laptops geladen. Alles, was nur Leistung beansprucht, aber keinen Nutzen bringt, sollte abgeschaltet werden. Dies gilt laut der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen übrigens auch für den Bildschirmschoner. Statt zu schonen, würde er dem Monitor nur weiter Energie abverlangen. Lieber sollte man den eigenen PC so einstellen, dass er den Monitor nach einer gewissen Zeit komplett abschaltet und erst nach einer Bewegung der Maus oder einem Tastendruck auf der Tastatur wieder aktiviert.

Zusatzgeräte entfernen

Ein weiterer Stromfresser seien zusätzliche Geräte, die mit dem Computer oder dem Laptop verbunden sind, aber gar nicht benötigt werden. Drucker, Lautsprecher oder externe Festplatten sollten vom PC getrennt werden, da sie auch ohne Verwendung Strom ziehen können. Sowohl die USB-Verbindungen zum Rechner als auch die Stromstecker sollten entkoppelt werden.

Bildschirmhelligkeit verringern

Die Helligkeit des Bildschirm zu verringern ist nicht nur gut für den Stromverbrauch, sondern auch für die Augen. Deshalb ist es ratsam, sie so weit wie möglich herunterzufahren. Moderne Monitore verfügen heutzutage oftmals sogar über Lichtsensoren, die die Bildschirmhelligkeit an die Umgebung anpassen und dadurch automatisch Energie sparen. Besitzer von solchen Monitoren sollten diese Funktion unbedingt aktivieren.

Richtige Hardware verwenden

Neue Geräte sind in der Regel energieeffizienter als alte Geräte. Sollte man noch einen besonders alten Computer oder Laptop besitzen, ist es möglicherweise sinnvoll, sich einen modernen PC zuzulegen. Dies gilt auch für die externen Geräte. Wer Strom sparen möchte, sollte beim Kauf jeder Komponente auf den Verbrauch achten.

Geräte komplett ausschalten

Zu guter Letzt ist es sinnvoll, den Computer oder den Laptop komplett auszuschalten und vom Strom zu trennen. Im Stand-by- oder Ruhemodus verbraucht das Gerät nur unnötigerweise über Stunden weiter Energie. Das vollständige Kappen der Stromverbindung schützt den Computer außerdem vor Schäden durch Überspannungen, die beispielsweise aufgrund eines Blitzschlags in der Nähe entstehen können. Damit sinkt zusätzlich das Risiko von Bränden.

Nicolas Flohr / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: UschiDaschi / Shutterstock.com, Lichtmeister / Shutterstock.com