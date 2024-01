So viel verdienten die am besten bezahlten YouTube-Stars 2023

Platz 10: Jake Paul

Auf Platz zehn des Rankings befindet sich Jake Paul, der zeitweise aufgrund des Skandals um seinen Bruder Logan Paul ebenfalls mit in die Tiefe gerissen worden war. Logan hatte 2017 in einem japanischen Wald in geschmacklosester Weise einen Mann gefilmt, der sich selbst erhängt hatte, und das Machwerk auf YouTube hochgeladen. Nachdem die beiden von YouTube demonetarisiert und von ihren Partnern verstoßen worden waren, hat es nun Jake hauptsächlich durch das Boxen wieder zu Erfolg gebracht. 2023 betrug sein Nettovermögen geschätzte 30 Millionen US-Dollar.

Quelle: FirstSportz, Bild: YES Market Media / Shutterstock.com