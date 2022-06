Mit Pferderennen Geld verdienen

Schon bei den alten Römern waren Sportwetten sehr gängig; der Circus Maximus in Rom war beliebter Veranstaltungsort für zahlreiche Sportwagenrennen mit Pferden. Lange Zeit waren Pferderennen die einzige Möglichkeit, um Geld auf Sport zu setzen. Auch wenn heutzutage Sportwetten unter anderem in den Bereichen Fußball und Handball stark an Bedeutung gewonnen haben, sind die Chancen von Pferdewetten nicht zu unterschätzen.

Zwei Arten von Pferderennen

Grundsätzlich werden zwei Arten von Pferderennen unterschieden:

Bei den sogenannten Galopprennen werden die Pferde von einem Jockey geritten, der versucht, sein Pferd schnellstmöglich ins Ziel zu bringen. Dabei sind alle möglichen Gangarten des Pferdes erlaubt. Insgesamt sind die Wettquoten laut dem Sportwetten Ratgeber-Portal "sportwette.net" ziemlich gut; außerdem finden weltweit täglich Pferderennen dieser Art statt.

Bei Trabrennen ist dagegen nur eine Gangart, der Trab, erlaubt. Dabei reitet ein Jockey die Pferde entweder selbst oder lässt sich in einem Wagen (Sulky) hinterherziehen. Gewonnen hat hier das Pferd, das in fehlerfreier Gangart das Ziel am schnellsten erreicht hat. Trabrennen finden etwas seltener statt als Galopprennen, sind aber ebenfalls weltweit vertreten. Auch die Wettquoten können hier laut dem Ratgeber sehr hoch werden.

Wettmöglichkeiten

Es gibt zwei grundlegende Plattformen für Pferdewetten:

Zum einen können die Wetten direkt an der Pferderennbahn vor Ort abgeschlossen werden. Bei diesen sogenannten Totalisator-Wetten tippt man daher gegen die anderen Teilnehmer. Dabei existieren keine festgelegten Wettquoten, diese werden erst dann festgesetzt, wenn alle Wetten abgeschlossen wurden.

Die Quoten sind hier also nicht starr, sondern verändern sich fortlaufend. Je niedriger die Quote angesetzt ist, desto größer ist die Favoritenrolle des Pferdes. Das heißt auch, dass die Quoten - wenn sehr viele Menschen auf das gleiche Pferd setzen - sinken, wohingegen die der anderen Pferde steigen.

Anders verhält es sich bei Pferdewetten auf Online-Sportwettportalen. Hier gelten vorher festgelegte Quoten; es wird gegen einen Online-Buchmacher gewettet. Ähnlich wie bei Sportwetten außerhalb des Pferdesports wird vorher angezeigt, welchen Betrag der Wetter für einen bestimmten Einsatz bei erfolgreicher Tippabgabe erhält. Meistens wird dieser Wert für einen Euro Einsatz angegeben.

Wie erkennt man einen seriösen Buchmacher?

Mittlerweile gibt es unzählige Wettanbieter im Internet. Doch wie kann man herausfinden, ob diese auch seriös sind? Zum einen ist es vorteilhaft, wenn man auf eine Tradition des Sportwetten-Portals zurückblicken kann. Ebenso sollte man sich im Internet über den allgemeinen Ruf einer Wettplattform informieren. Das kann über Feedback-Portale oder über die zahlreichen zur Verfügung stehenden Online-Vergleichsportale für Sportwetten geschehen. Auch ist eine Lizenz aus Europa laut sportwette.net ein gutes Zeichen, ebenso, wenn PayPal als Zahlungsmethode angegeben ist.

Verschiedene Wettoptionen

Bei Pferdewetten gibt es stets verschiedene Arten zu wetten: Die häufigsten Wettarten sind dabei die Siegwette und die Platzwette. Bei der Siegwette tippt man das Siegerpferd. Bei der Platzwette muss das gewettete Pferd unter den ersten Drei liegen. Bei mehr Erfahrung in Pferderennen können auch andere Wettarten Erfolg bringen, wie zum Beispiel die Dreierwette oder die Head-to-Head-Wette. Bei letzterer werden zwei beliebige Pferde gewählt und anschließend getippt, welches als Erstes ins Ziel kommt. Bei einer Dreierwette setzt man auf die ersten drei Pferde, die auch in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen. Abgesehen davon existieren viele weitere Wettarten.

Die Quoten unterscheiden sich dabei je nach Wettoption. Denn einige Wettarten sind deutlich erfolgversprechender als andere. Einen richtigen Tipp bei einer Platzwette abzugeben, ist beispielsweise einfacher als den Sieger zu bestimmen. Wenn eine Reihenfolge vorhergesagt werden muss, ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen deutlich geringer und damit die Quote wesentlich höher angesetzt als bei einer Siegwette.

Höhere Quoten bei Pferdewetten im Vergleich zu anderen

Im Gegensatz zu anderen Sportwetten sind die Quoten laut dem Vergleichsportal Sportwettenvergleich meist deutlich höher. Auch für Favoritenrollen liegen diese im Pferdesport teilweise bei mehr als 2,5. Im Vergleich: Bei Fußballwetten sind die festgelegten Quoten für vermeintlich deutlichen Favoriten oftmals nicht höher als 1,1 oder 1,2, was bei einem Euro Einsatz 1,10 Euro bzw. 1,20 Euro entspräche. Dies macht es möglich, bei Pferdewetten deutlich größere Gewinnsummen zu erzielen. Gleichzeitig erhöht sich das Risiko, zu verlieren, enorm.

Tipps für eine erfolgreiche Pferdewette

Daher gilt es, einige Aspekte beim Abschließen von Pferdewetten zu beachten. Zum einen sollte man sich vor dem Wetten ein gewisses Fachwissen aneignen. Natürlich kann man auch mit Glück eine große Menge an Geld bei Sportwetten gewinnen. Trotzdem empfiehlt es sich, Pferde, Trainer und Rennbahnen vorher genauer unter die Lupe zu nehmen.

Außerdem können in sogenannten Racecards genauere Informationen zu den Rennteilnehmern nachgelesen werden. Die von den Sportwetten-Portalen herausgegebenen Statistiken beinhalten die letzten Rennergebnisse für jedes Pferd. Je besser das Pferd in den vorherigen Rennen abgeschnitten hat, desto wahrscheinlicher ist ein Sieg. Dabei muss jedoch unbedingt beachtet werden, dass der Erfolg des Rennens auch vom Jockey und nicht nur vom Pferd abhängig ist.

Zuletzt sollte man sich unbedingt vorher ein Budget festlegen, um nicht in Versuchung zu kommen, immer weiter zu wetten. Zu Anfang empfiehlt es sich dabei, zunächst kleinere Beträge zu setzen und sich nicht von Bauchgefühl oder Sympathien leiten zu lassen. Abgesehen davon sollte man nie unüberlegt wetten und stets mit einer vorher festgelegten Strategie vorgehen. Online-Ratgeber können eine gute Hilfe sein, sollten aber auch mit Vorsicht genossen werden.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alexia Khruscheva / Shutterstock.com