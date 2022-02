Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an - Wann eine Bewerbung die besten Erfolgschancen hat

Gibt es die perfekte Jahreszeit für eine Bewerbung?

Eine Bewerbung, die im Frühling verschickt wird, hat laut dem Online-Jobportal Stepstone gute Chancen, wenn eine Anstellung im Tourismus-Bereich angestrebt wird, da sich das Arbeitsaufkommen auf Grund der nahenden Sommermonate in diesem Arbeitssektor erhöht.

Der Sommer ist in der Arbeitswelt vor allem für eines bekannt: Das berühmte Sommerloch. Laut Informationen, die den Experten von Stepstone vorliegen, ist die Konkurrenz in den Sommermonaten zwar gering, so sind jedoch auch die Chancen auf eine erfolgreiche Bewerbung. Aufgrund der Haupturlaubszeit rückt die Besetzung neuer Stellen in den Hintergrund und Bewerbungen drohen durch die Abwesenheit vieler Mitarbeiter häufiger ins Leere zu laufen.

Ist das Sommerloch erst einmal überwunden, verbessern sich auch die Erfolgschancen einer Bewerbung. Unternehmen entscheiden sich laut Stepstone besonders häufig dafür, neue Projekte im Herbst zu beginnen und suchen deshalb in dieser Zeit auch öfter nach Verstärkung, als im Frühjahr und Sommer. Diese Fakten machen den Herbst zu einer Jahreszeit, die prädestiniert ist für Bewerbungen.

Der Winter hat es in sich: Die allgemeine "new-year-new-me"-Attitüde bringt Arbeitnehmer laut Stepstone vermehrt dazu, ihre Stellen aufzugeben und auf Jobsuche zu gehen, was die Konkurrenz in diesem Zeitraum besonders verstärkt. Wer sich trotzdem im Dezember bewirbt, könnte Wettbewerbern jedoch einen Schritt voraus sein, denn ist die Weihnachts- und Neujahrspause erst einmal vorbei, ist die Dezember-Bewerbung, womöglich die erste, die auf dem Tisch der Personalabteilung liegt und in Augenschein genommen wird, wenn im Januar Ausschau nach neuen Mitarbeitern gehalten wird.

Welcher Wochentag verspricht das gewünschte Ergebnis?

Eine Studie des Jobportals Bright.com besagt, dass Bewerber, die ihren Lebenslauf an einem Montag einreichen, die besten Chancen auf eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch haben. Zu den Hintergründen dieser Gegebenheit werden keine weiteren Informationen deutlich, jedoch ist es laut Online-Wirtschaftsnachrichtenportal Quartz denkbar, dass es mit der Motivation von Recruitern zusammenhängt, die montags am höchsten zu sein scheint und im Laufe der Woche abnimmt. Weiterhin liegt die Vermutung nahe, dass die Toleranz gegenüber Fehlern im Verlauf der Woche sinkt und Recruiter Bewerbungen demnach kritischer bewerten.

Zu dieser Uhrzeit sollte eine Bewerbung verschickt werden

Laut talent.works werden die Erfolgschancen um den Faktor fünf erhöht, wenn sich vor zehn Uhr auf eine Stellenanzeige hin bei dem Wunscharbeitgeber beworben wird. Ist dieses Zeitfenster erst einmal geschlossen, nehmen die Chancen auf eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch kontinuierlich ab. Keine guten Aussichten verspricht auch eine Bewerbung, die an einem Montagabend oder Dienstag eingeht, da hier die meisten Jobsuchenden ihre Lebensläufe verschicken. Grund dafür ist häufig die schriftliche Anfertigung der Bewerbungsunterlagen am Wochenende und das Überarbeiten dieser am darauffolgenden Montag.

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass Bewerbungen, die in den Wintermonaten eingehen und an einem frühen Montagvormittag verschickt werden, die größten Chancen auf Erfolg haben.

Inna Warkus / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com