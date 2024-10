Erholung garantiert?

Mit dem Smartphone, Laptop oder sogar per Smartwatch: Viele Menschen fühlen sich durch digitale Geräte gestresst und abgelenkt. Digital Detox kann dabei helfen, das Wohlbefinden zu verbessern und mehr Kontrolle über die eigene Zeit und Aufmerksamkeit zurückzugewinnen.

Dem Stress im Urlaub entkommen

In unserer immer vernetzten Welt sind wir fast immer erreichbar. Die pausenlose Flut an Informationen und Benachrichtigungen kann zu Stress, Erschöpfung und einem Gefühl der Überforderung führen. Ein digitaler Detox-Urlaub bietet die perfekte Gelegenheit, um abzuschalten, neue Energie zu tanken und wieder zur Ruhe zu kommen.

Warum ist Digital Detox sinnvoll?

Unser ständiger Begleiter, das Smartphone, sorgt für eine permanente Reizüberflutung. E-Mails, Nachrichten, Social Media - all das lenkt uns ab und raubt uns wertvolle Zeit für uns selbst. Ein digitaler Detox hilft uns, den Kopf freizubekommen, Stress abzubauen und unsere Konzentration zu verbessern. Wichtige Ziele sind das Erhöhen der Achtsamkeit, die Reduzierung von Stress, eine bessere Schlafqualität und die Förderung der mentalen Gesundheit, so ein Beitrag der HanseMerkur.

So gelingt der Digital Detox Urlaub

Damit Digital Detox im Urlaub gelingt, helfen ein paar Maßnahmen, die es zu beherzigen gilt. Bereits im Voraus sollen Arbeitskollegen, aber auch Freunde und Familie über den anstehenden Urlaub und die digitale Auszeit informiert werden. So können mögliche Missverständnisse im Vorfeld ausgeschlossen werden.

Für einen Digital Detox Urlaub eignen sich besonders Wellness-Retreats, Abenteuerurlaub, Hausboot oder Segeltrips. Hier lässt es sich perfekt entspannen und das Smartphone wird schnell vergessen. Darüber hinaus gibt es Unterkünfte, die sich auf Digital-Detox-Angebote spezialisiert haben. Dort werden beispielsweise die Smartphones direkt am Check-in abgegeben oder aber die Destination befindet sich in einem Funkloch und bietet auch kein Wi-Fi an.

Während des Urlaubes gilt es digitale Geräte wegzulegen oder auszuschalten. Im Hotel bietet sich dafür der Zimmersafe an. Für Urlaubsfotos kommt heute meist das Smartphone zum Einsatz, eine gute analoge Kamera bietet hier Ersatz. Wenn der komplette Verzicht auf die digitale Kommunikation schwerfällt, ist es sinnvoll, mit kleinen Schritten zu beginnen: bestimmte Zeiten, zu denen das Smartphone weggelegt wird, festlegen und die Limits dann Stück für Stück erhöhen.

Darüber hinaus kann es hilfreich sein genügend Aktivitäten einplanen - denn, ein Grund für die Nutzung digitaler Medien ist Langeweile. Zurück zum analogen Freizeitvergnügen lautet die Devise: Wandern, Schwimmen, Sightseeing, Yoga oder einfach mal ein Buch lesen und dabei entspannen.

Redaktion finanzen.net