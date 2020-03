Datenkrake WhatsApp: Datenzugriff auch dann, wenn App gelöscht ist

Zugriff auf Kontaktliste

WhatsApp ist in der Lage, weiter Daten über seine Nutzer zu sammeln und das auch dann, wenn die App bereits gelöscht wurde, berichtet Business Insider. Legal wird das ganze durch eine oftmals unbemerkte Berechtigung, die im Vorhinein erteilt wurde, denn viele Nutzer verknüpfen ihr Konto mit der privaten Kontaktliste des Smartphones. So werden dem Nutzer des Messengerdienstes die Nutzer in der Kontaktliste angezeigt, die ebenfalls WhatsApp verwenden. Vielen ist dabei nicht bewusst, auf welche Daten die App dadurch Zugriff erhält und was davon womöglich gespeichert und verwendet wird.

Geburtsdatum, Mailadresse und mehr

In der Regel erhält WhatsApp Zugriff auf die gesamte Kontaktliste des Smartphone-Nutzers. Doch damit bekommen die Betreiber der App nicht nur die Telefonnummern der Personen, sondern auch viele weitere Informationen, wenn diese bei den Kontaktinformationen hinterlegt sind. So kann WhatsApp gegebenenfalls auch die E-Mail-Adresse, andere Mobile-Messenger- sowie Social-Network-Profile, die Anschrift, den Geburtstag und mehr einsehen. Das Problem ist, dass dieser Zugriff auch noch dann möglich ist, wenn die Person, die den Zugriff erlaubt hat, die App löscht, denn die Daten bleiben auf dem Smartphone erhalten und damit auch die Zugriffsmöglichkeit auf die gespeicherten Details. Unklar ist dabei, ob WhatsApp diese Daten ausliest und analysiert.

Das können Sie tun

Allgemein schadet es nicht, regelmäßig seine WhatsApp-Datenschutz-Einstellungen zu prüfen und so wenig Infos wie möglich zu teilen und öffentlich zu machen. Um die Daten auf den Telefonen seiner Kontakte zu entfernen, hilft jedoch nur, diejenigen Personen um eine entsprechende Löschung zu bitten. Das Blockieren von WhatsApp-Kontakten verhindert den Datenzugriff hingegen nicht. Besonders in Fragen des Datenschutz, gerät WhatsApp immer wieder ins Visier und immer mehr Nutzer sehen sich nach sicheren Alternativen um. So könnte eine künftige WhatsApp-Alternative Signal sein.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com, dolphfyn / Shutterstock.com