Facebook-Ärger mit Google: WhatsApp-Gruppenchats bei Google lesbar

Gruppenchats sind aus dem Messengerdienst WhatsApp kaum mehr wegzudenken. Doch in den letzten Monaten scheinen die Nachrichten in diesen Chats nicht mehr ausschließlich für die Gruppenmitglieder lesbar gewesen zu sein, denn immer wieder teilten Nutzer im Internet mit, dass plötzlich unbekannte Menschen in den Chats auftauchten. So konnten nicht nur Werbung und Spam verbreitet, sondern auch Telefonnummern von anderen Mitglieder abgegriffen werden.

Wie es dazu kommen kann, dass plötzlich Fremde im Gruppenchat auftauchen, erklärt der Journalist Jordan Wildon von der Deutschen Welle in einem Twitter-Posting. Ihm zufolge ist es bereits seit einiger Zeit möglich, Gruppenchats bei WhatsApp ganz einfach per Google-Suche zu finden. Grund dafür ist der Einladungs-Link, den Nutzer verschicken können, um neue Mitglieder in die Gruppe hinzuzufügen. Doch nicht nur Wildon ist der Fehler aufgefallen. Unter seinem Twitter-Post teilte ein weiterer User mit, dass er die Panne bereits Ende 2019 an Facebook gemeldet hätte, aber daraufhin keine Antwort bekam.

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.



The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q