Ab zwei Euro: Gemeinde in Sizilien versteigert Häuser zu Schnäppchenpreisen

Eine skurrile Aktion der italienischen Regierung hat Sambuca di Sicilia, eine kleine Provinz im Herzen von Sizilien, zu einem beliebten Ferienort für zahlreiche Touristen gemacht. So veranstaltete die kleine Gemeinde Anfang 2019 eine riesige Versteigerung, in der Häuser zu Schnäppchenpreisen ab einem Euro angeboten wurden. Insgesamt sechzehn Häuser wechselten dabei den Besitzer und wurden für Preise zwischen einem und 25.000 Euro verkauft.

20 Häuser auf der Insel sollen einen neuen Besitzer bekommen

Doch alle, die bei der ersten Versteigerung leer ausgegangen sind, bekommen, wie CNN Travel berichtet, nun erneut die Chance, ein günstiges Feriendomizil in der kleinen Provinz zu ersteigern. Im Gegensatz zum letzten Mal ist das Startgebot für die Versteigerung in der italienischen Gemeinde nun doppelt so hoch - zwei Euro muss ein Bewerber mindestens zahlen, um an der Versteigerung teilnehmen zu können.

So sollen im Rahmen des Programms insgesamt 20 weitere Gebäude, die allesamt im alten "Saracen"-Viertel von Sambuca zu finden sind, den Besitzer wechseln. Die ausgewählten Häuser stehen bereits seit einiger Zeit leer, nachdem ein Erdbeben in den 60er-Jahren Sizilien erschüttert hat und in Folge dessen zahlreiche Menschen aus ihren Häusern geflohen sind. Die meisten der angebotenen Immobilien sind daher baufällig und dringend renovierungsbedürftig, doch befinden sich nach Angaben von CNN dieses Mal auch Häuser in der Auswahl, die noch in einwandfreiem Zustand und mit allerhand historischen und künstlerischen Highlights ausgestattet sind.

Einstöckige und mehrstöckige Häuser mit bis zu 120 Quadratmetern stehen zum Verkauf

Die Auswahl ist dabei sehr vielschichtig: So werden im Rahmen der Versteigerung neben einstöckigen Einfamilienhäusern auch mehrstöckige Immobilien mit Balkonen und Terrassen versteigert, die mit einem Ausblick auf grüne Felder, pittoreske Innenhöfen und niedliche Zitronenbäumen zahlreiche Bewerber für die Versteigerung begeistern. Auch die Größe der angebotenen Gebäude variiert stark: Die kleinsten Häuser zählen etwa 50 Quadratmeter, die größeren können dem neuen Besitzer bis zu 120 Quadratmeter Platz bieten.

Kein Wunder also, dass die Gemeinde dieses Mal mit einem noch größeren Ansturm rechnet: "Die Leute, die 2019 ein Haus gekauft haben, waren mutig, sie sind mit verbundenen Augen in dieses Abenteuer eingetaucht", sagt Cacioppo. "Aber wer sich jetzt eines kauft, ist schlau und weiß genau, worauf er sich einlässt und kennt alle Pluspunkte", erklärt der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Giuseppe Cacioppo gegenüber CNN.

Auch leere Stadtflächen sollen verkauft werden

Doch sollen anders als bei der letzten Versteigerung dieses Mal nicht nur Häuser zum Verkauf stehen. Auch leere Grundstücke und Stadtflächen zwischen den Gebäuden, die genug Platz für die Errichtung eines eigenen Feriendomizils bieten, sind erhältlich.

Und diese scheinen bereits jetzt einen großen Erfolg zu versprechen: "Wir hatten großes Interesse an diesen Freiflächen von Käufern aus dem Nahen Osten, sie geben den Menschen mehr Raum für Kreation und Inspiration, um zu gestalten, wie sie es wollen", meint Cacioppo. Und das auch noch zu einem äußerst niedrigen Preis: Wie der Vorsitzende verrät, sollen die ausgeschriebenen Landstücke nur etwa 500 Euro kosten - ein Traum für alle Schnäppchenjäger, die sich in das idyllische Örtchen verliebt haben.

Bewerbung läuft noch bis 5. November

Seit dem 15. Juli läuft die Bewerbung für die Versteigerung - Antragsformulare können nach Berichten der CNN auf der Website der Stadt heruntergeladen und versendet werden. Bis zum 5. November haben Menschen aus aller Welt noch Zeit, sich für ein Haus zu bewerben - danach endet das Bewerbungsverfahren und das eigentliche Highlight, die Versteigerung der Häuser und Landflächen, kann starten.

