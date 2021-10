Oatly-Investor steigt bei Fleischersatz-Startup ein

Planted gewinnt zwei Finanzierungsrunden

Das Schweizer Startup Planted wurde vor zwei Jahren in Zürich gegründet und vertreibt nachhaltige und fleischlose Gerichte und Produkte. Hauptsächlich handelt es sich dabei um veganes Hühnchen und Schwein auf Basis von Pflanzenproteinen wie etwa aus Gelberbsen. Auf der Website erklären die Gründer: "Wir bringen euch köstliche Fleischalternativen auf den Tisch. Unser Planet liegt uns sehr am Herzen. Deswegen gibt’s bei uns kein Tierleid, nur großartigen Geschmack." Planted verfolgt dabei das Ziel, sowohl das Leid für die Tiere als auch für die Umwelt ein Stück weit zu verhindern. Und diese Ambitionen scheinen auch etliche Investoren zu überzeugen, denn erst kürzlich konnte das Startup die zweite Finanzierungsrunde in nur fünf Monaten für sich gewinnen. Nun verfügt Planted über insgesamt knapp 18 Millionen Euro und konnte zusätzlich noch eine weitere Größe unter den Investoren begeistern.

Die Investorenrunde wächst

Laut dem Nachrichtenportal Gründerszene ist nun auch der schwedische Oatly-Gesellschafter Gullspång Re:food mit an Bord. Dieser schließt sich damit der Investorengruppe mit der niederländischen Investmentfirma Movendo Capital, die hierzulande etwa an dem Getränkelieferanten Flaschenpost beteiligt war, sowie der Schweizer Private-Equity-Firma Ace & Company, die auch Anteile am Insurtech-Unicorn wefox hält, an. Auch Vorwerk Ventures und einige kleine Kapitalgeber waren Teil der zweiten Finanzierungsrunde. Die 18 Millionen Euro fließen in Form einer Wandelanleihe, sodass Planted anschließend über insgesamt fast 40 Millionen Euro Wagniskapital verfügt.

