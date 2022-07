Nintendo, Activision Blizzard, Sony & Co.: Diese Publisher nehmen nicht an der gamescom 2022 teil

Sony hat für die gamescom 2022 abgesagt

Erstmals seit der Coronapandemie wird die gamescom in diesem Jahr wieder wie zuvor auf dem Messegelände in Köln stattfinden. Etwa 250 Aussteller haben sich laut dem Veranstalter angemeldet, um zwischen dem 24. und dem 28. August an der Spielemesse teilzunehmen. Für einige Besucher könnte es jedoch enttäuschend sein, dass viele der großen Publisher nicht an dem diesjährigen Event teilnehmen werden. Nachdem laut Games Wirtschaft bereits Nintendo, Activision Blizzard, Take-Two Interactive und Wargaming ihre Absage für dieses Jahr erteilten, gesellte sich jüngst auch der Spiele- und Konsolenhersteller Sony zur Gruppe hinzu. Und das, obwohl Sony einer der wichtigsten und größten gamescom-Aussteller ist.

Warum die großen Spiele- und Konsolenhersteller in diesem Jahr absagen

Zu den Gründen, warum die Publisher in diesem Jahr nicht an der gamescom teilnehmen, ist derzeit nichts Offizielles bekannt. Games Wirtschaft erklärt jedoch, dass diese Entscheidung aus einer Reihe von Gründen resultieren könnte. Ein naheliegender Grund ist nach wie vor die Coronapandemie. Obwohl es für viele den Anschein macht, die Pandemie wäre vorbei, steigen die Fallzahlen bundesweit nach wie vor. Für Aussteller besteht damit das Risiko, dass bereits bei einem teilweisen Ausfall der eigenen gamescom-Belegschaft oder in den Reihen der Dienstleister der gesamte Messeauftritt gefährdet ist. Außerdem zeigen sich auch jetzt noch die Auswirkungen der Pandemie, indem sich vor allem Blockbuster verschieben - also PC- und Konsolen-Spiele, die mit großem Aufwand und großem Budget entstehen. Demnach sollen die Release-Listen für das zweite Halbjahr vieler Publisher relativ leer ausfallen.

Ubisoft bestätigt Teilnahme an der Convention

Nichtsdestotrotz dürfen sich Besucher auf einige andere Publisher freuen. Unter den namhaften Unternehmen hat zumindest Ubisoft seine Teilnahme an der diesjährigen gamescom zugesagt. Der Publisher, der unter anderem für Spiele wie "Assassin’s Creed", "Anno" und "Rainbow Six" bekannt ist, arbeite derzeit an einem Konzept, um inhaltlich und organisatorisch den Bedingungen und Sicherheitsvorkehrungen der gamescom 2022 gerecht werden zu können. Was der Publisher in diesem Jahr präsentieren wird, ist noch nicht bekannt, jedoch könnte es laut GamePro möglich sein, dass Fans etwas von "Avatar: Frontiers of Pandora" zu sehen bekommen.

"Für Ubisoft war die Nähe zur Community und der gemeinsame Austausch mit unseren Fans schon immer eine Herzensangelegenheit. Die gamescom ist der Inbegriff für das gemeinschaftliche Entdecken und Erleben neuer Spiele und daher freuen wir uns schon darauf, dieses Jahr wieder gemeinsam mit den Fans in unsere Spielewelten einzutauchen", erklärt Ralf Wirsing, Managing Director Europe von Ubisoft.

Außer Ubisoft haben laut GamePro außerdem bereits Aerosoft, Assemble Entertainment, Bandai Namco, HandyGames, Kalypso Media, Koch Media, Level Infinite, SEGA und THQ Nordic ihre Teilnahme im August bestätigt.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

