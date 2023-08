Gehalt

Viele Arbeitnehmer sind sich unklar darüber, ob sie gerecht bezahlt werden. Der Entgeltatlas der Agentur für Arbeit kann in vielen Fällen eine Orientierungshilfe bieten.

Entgeltatlas bietet Vergleichswerte

Ob im Bewerbungsverfahren oder einer Gehaltsverhandlung im bestehenden Arbeitsverhältnis: Viele Arbeitnehmer wissen nicht, welches Gehalt ihnen zusteht oder ob sie aktuell genügend verdienen. Ein Hilfsmittel, welches bei der Ermittlung des eigenen Marktwertes herangezogen werden kann, ist der Entgeltatlas der Agentur für Arbeit. Er gibt Auskunft über die durchschnittlichen Bruttoverdienste von Arbeitnehmern in verschiedenen Berufen und Regionen in Deutschland. Der Entgeltatlas basiert auf Gehaltsdaten von Vollzeitbeschäftigten, welche 2021 erhoben wurden. Insgesamt gibt er Auskunft über die Gehaltsstruktur in mehr als 4.000 Berufen.

Gehalt ist von verschiedenen Faktoren abhängig

Die Höhe des empfohlenen Gehalts hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Berufserfahrung, der Qualifikation, dem Standort und der Branche. Dadurch ist es Arbeitnehmern möglich, das eigene Gehalt besser einzuschätzen und zu verhandeln. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Entgeltatlas nur als Orientierungshilfe dienen kann und keine verbindlichen Gehaltsvorgaben enthält. Letztendlich hängt die Höhe des Gehalts von vielen individuellen Faktoren ab und sollte immer im Rahmen von Tarifverträgen oder individuellen Arbeitsverträgen ausgehandelt werden.

Redaktion finanzen.net