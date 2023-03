So viel Geld verdient man als Wirtschaftsprüfer: Berufsbild und Gehalt

Tätigkeit eines Wirtschaftsprüfers

Wirtschaftsprüfer sind damit beschäftigt, unter anderem die Jahresabschlüsse und Bilanzen von Unternehmen zu überprüfen. Dies gestaltet sich oftmals anspruchsvoll, denn es gibt zahlreiche Rechtsvorschriften, die bestimmen, welche Posten auf welche Art im Jahresabschluss berücksichtigt werden können und müssen. Bei international agierenden Unternehmen kommt hinzu, dass mitunter die Rechtsvorgaben gleich mehrerer Länder beachtet werden müssen. Im Wesentlichen beurteilt der Wirtschaftsprüfer hier, ob sowohl die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten wurden und ob der Jahresabschluss ein realistisches Bild der tatsächlichen Lage des Unternehmens vermittelt. Darüber hinaus ergeben sich Aufträge im Zusammenhang mit Unternehmensgründungen, Börsengängen und auch Wirtschaftskriminalität. Im Rahmen von Bonitätsüberprüfungen beurteilen Wirtschaftsprüfer die Kreditwürdigkeit von Gesellschaften. Häufig werden Wirtschaftsprüfer von einer der Big Four genannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften angestellt: Deloitte, KPMG, EY und PwC sind die weltweit größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, sie sind es beispielsweise, die alle 40 DAX-Unternehmen prüfen. Die Anstellung in einem internationalen Unternehmen ist nicht der einzige Weg: viele Wirtschaftsprüfer eröffnen eine eigene Kanzlei und sind selbstständig oder in einer kleineren Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig.

Wirtschaftsprüferexamen nach Studium oder Berufserfahrung

Wirtschaftsprüfer sind in der Wirtschaftsprüferkammer organisiert. Nach dem bestandenen Wirtschaftsprüferexamen wird man auf Antrag von der Wirtschaftsprüferkammer als Wirtschaftsprüfer bestellt und ist berechtigt, die Berufsbezeichnung zu führen. Um zum Wirtschaftsprüferexamen zugelassen zu werden, ist ein absolviertes Studium erforderlich, geläufig sind Studiengänge wie etwa Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftsrecht. Sollte man bereits zehn Jahre in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei oder fünf Jahre als Steuerberater gearbeitet haben, ist das Studium entbehrlich. Zusätzlich kann - je nachdem, welches Studium man absolviert hat - eine drei- bis vierjährige Arbeitstätigkeit in einem prüfenden Betrieb verlangt werden.

Verdienstmöglichkeiten als Wirtschaftsprüfer

Der lange Weg, bis man sich schließlich Wirtschaftsprüfer nennen darf, zahlt sich jedoch aus: Die Bundesagentur für Arbeit listet den Verdienst des Wirtschaftsprüfers im Median mit über 6.700 Euro brutto pro Monat. In den Bundesländern liegt das Einkommen zwischen 6.300 Euro pro Monat in Niedersachsen und 7.000 Euro pro Monat in Baden-Württemberg. Zum Vergleich: Im Kalenderjahr 2021 lag das mittlere Bruttoeinkommen von Vollzeiterwerbstätigen in Deutschland bei 3.649 Euro pro Monat. Das Karriereportal kununu gibt ein mit 5.700 Euro pro Monat etwas niedrigeres durchschnittliches Bruttoeinkommen an, hier wird eine Bandbreite von 3.250 Euro bis zu 9.758 Euro im Monat genannt.

