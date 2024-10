Geld sparen

Kindergeburtstage können sehr schön sein, aber auch viel Zeit und Geld beanspruchen. Hier sind ein paar Tipps, mit denen man bei Kindergeburtstagen etwas Geld sparen kann.

Kindergeburtstage sind wichtig

Für viele Kinder sind Geburtstagsfeiern ein tolles Ereignis, an dem sie im Mittelpunkt stehen. An diesem Tag werden sie gefeiert und bekommen Aufmerksamkeit von ihren Eltern, Verwandten und Freunden. Kinder haben eine natürliche Freude an Feiern und möchten an diesem besonderen Tag gerne Spaß haben und Geschenke bekommen. Geburtstage sind auch eine Möglichkeit für Kinder, ihre sozialen Fähigkeiten zu entwickeln und zu stärken. Während einer Geburtstagsfeier lernen Kinder, mit anderen zu interagieren, Konflikte zu lösen, Teamwork zu fördern und Verantwortung zu übernehmen. Es ist also auch ein wichtiger sozialer Lernprozess. Für viele Eltern stellt sich jedoch die Frage, wie ausgefallen die Geburtstage sein sollen und wie viel Geld sie in die Planung investieren sollen. Dabei können tolle Geburtstage auch gefeiert werden, ohne besonders viel Geld in die Hand nehmen zu müssen. Im Folgenden gibt es ein paar Tipps, mit denen auch mit wenig Geld großartige Geburtstage gefeiert werden können.

Alternativen zum Catering

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, beim Catering für den Kindergeburtstag Geld zu sparen, ohne auf leckeres Essen verzichten zu müssen. Oftmals schmecken Kindern die üblichen Klassiker besser als Catering-Gerichte. Der Klassiker Pasta mit Tomatensoße ist eine günstige Option (ca. 5 € für 10 Kinder), die bei Kindern sehr beliebt ist. Weitere Ideen sind Mini-Burger mit Pommes (ca. 20 € für 10 Kinder), eine Hotdog-Station (ca. 20 € für 10 Kinder), Tacos zum selbst befüllen (ca. 30 € für 10 Kinder), Nachos mit Käse überbacken und verschiedenen Dips (ca. 20 € für 10 Kinder) sowie selbstgemachte Pizza (ca. 20 € für 10 Kinder). Kinder lieben meist Fingerfood, deshalb sind Nuggets und Chicken-Wings auch eine gute Wahl. Beim Trinken kann man ebenfalls sparen, indem man Saft (ca. 5 €) und Wasser anbietet und dazu lustige Pappbecher (ca. 0,18 € pro Stück) oder bunte Papierstrohhalme (kosten etwa 0,04 bis 0,07 € pro Stück) verwendet. Spiral-Strohhalme (ca. 1 € pro Stück) können auch als Mitgebsel dienen und sparen den Kauf von kleinen Gastgeschenken.

Verschiedene Orte

Es gibt viele Orte, die nichts oder wenig kosten und eine großartige Umgebung für Kinder bieten. Der eigene Garten ist zum Beispiel eine gute Umgebung für einen Kindergeburtstag. Hier können Spiele gespielt werden, es gibt viel Platz zum Toben und man kann auch eine Hüpfburg aufstellen. Falls man über keinen eigenen Garten verfügt, kann man auch in einen Park gehen. Parks bieten ebenfalls viel Platz zum Spielen und Toben. Man kann auch eine Picknick-Party veranstalten und verschiedene Spiele wie Frisbee oder Ballspiele spielen. Alternative bietet ein Indoorspielplatz auch viel Freiraum für Kinder. Indoorspielplätze bieten viele Möglichkeiten für Kinder, sich zu bewegen und zu spielen, auch bei schlechtem Wetter. Zusätzlich kann man mit wenig Geld den Geburtstag in eine Mottoparty verwandeln. Das bedeutet nicht, dass man viel Geld für Dekorationen oder Kostüme ausgeben muss. Vieles lässt sich relativ einfach mit Papier, Schere und Buntstiften selbst gestalten. Rechnet man für zehn Kinder alles zusammen, kann man somit auf unter 60 Euro kommen.

Redaktion finanzen.net