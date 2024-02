Gesünder Leben

Anstatt alles im Supermarkt zu kaufen, kann man auch viele Lebensmittel selbst herstellen. Neben dem preislichen Vorteil schmecken diese auch häufig einfach besser. Welche Lebensmittel eignen sich besonders gut?

Verzicht auf Konservierungsstoffe

Anstatt alles im Supermarkt zu kaufen, kann man ebenso gut viele Lebensmittel auch einfach selbst zu Hause herstellen. Es gibt eine Reihe von Vorteilen, die das mit sich bringt.

Wie PraxisVITA berichtet, ist ein Vorteil davon, Lebensmittel selbst herzustellen, dass man dadurch genau weiß, was in den Lebensmitteln enthalten ist. Fertigprodukte, die man in Supermärkten kauft, enthalten demnach oft Konservierungs- und Zusatzstoffe, auf die man im Idealfall verzichten sollte. Wie PraxisVITA weiter erläutert, sei es für Menschen mit bestimmten Lebensmittelunverträglichkeiten besonders ratsam, möglichst viel selbst herzustellen, damit man kein Risiko beim Einkauf im Supermarkt eingeht.

Brot, Nudeln, Marmelade

Brot eignet sich besonders gut für die eigene Herstellung, da es vergleichsweise einfach ist und viele Vorteile mit sich bringt. Selbstgebackenes Brot ist oft gesünder, da man Allergien oder Unverträglichkeiten beachten und entsprechend anpassen kann. Es ist zudem frischer und kann reich an Nährstoffen sein, besonders wenn man Vollkorn- oder Sauerteigvarianten wählt. Auch hinsichtlich der Kosten kann selbstgebackenes Brot in vielen Fällen günstiger sein als das beim Bäcker, wie teigtraum.de berichtet.

Auch hausgemachte Nudeln können nahrhafter sein als solche aus dem Supermarkt - insbesondere dann, wenn man auf Vollkorn- oder alternative Mehlsorten zurückgreift.

Hausgemachte Marmeladen können ebenfalls gesünder sein und besser schmecken, als wenn man diese im Supermarkt kauft. Man kann dabei das Süßungsmittel selbst wählen oder dosieren, auch die Wahl der Früchte kann individuell angepasst werden.



