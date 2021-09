Diese kostenpflichtige Suchmaschine könnte Google den Rang ablaufen

Fünf US-Dollar im Monat: So viel kostet die neuartige Suchmaschine namens Neeva, die dem alteingesessenen Suchmaschinen-Riesen Google nun Konkurrenz macht. Verfügbar ist diese vorläufig jedoch nur in den USA.

Entworfen wurde Neeva zwar unter anderem von Ex-Google-Mitarbeitern, das Prinzip der innovativen Suchmaschine unterscheidet sich jedoch in vielerlei Hinsicht vom bekannten Google-Modell. Während die Nutzung von Google kostenfrei vonstattengeht, erhebt Neeva eine Nutzungsgebühr von fünf US-Dollar im Monat. Der Vorteil der kostenpflichtigen Neeva-Suchmaschine besteht darin, dass das Tracking der Suchmaschinen-Nutzer zur Erstellung eines Nutzerprofils gänzlich wegfällt und somit auch keine personalisierte Werbung geschaltet werden kann. Wie dem folgenden Twitter-Beitrag zu entnehmen ist, möchte Neeva sogar komplett auf das Schalten von Werbung verzichten.

Did you know that up to 40% of search results on major search engines are ads? With Neeva, you get 100% #adfree, real search results. So, find exactly what you want, without ads getting in the way. #SearchReimagined #TryNeeva



Sign up here: https://t.co/CAqtk1uuKq pic.twitter.com/EMKIIbkN8F