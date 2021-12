Einkaufstipps - So kann man Produkte gratis erhalten

Gratis einkaufen zu gehen scheint zunächst nicht möglich zu sein. Man kann im Supermarkt schließlich nicht seine Taschen füllen und einfach an der Kasse vorbei spazieren. Mit einigen Tipps ist es jedoch durchaus möglich, einige Produkte umsonst zu erhalten.

Gratisproben

Wer beim Einkauf Geld sparen will, kann dies zum Beispiel durch Gratisproben erreichen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Beauty-Produkt wie zum Beispiel eine Gesichtscreme oder Lebensmittel wie zum Beispiel eine Packung Fischstäbchen handelt. Durch Gratisproben erhoffen sich Hersteller, dass dem Konsumenten das Produkt so gut gefällt, dass es beim nächsten Einkauf im Einkaufswagen landet. Ist dies der Fall, handelt es sich um eine Win-Win-Situation zwischen Hersteller und Kunde, erklärt der Blog Taubenschlag. War das getestete Produkt nicht sehr überzeugend, kann man sich schon nach der nächsten Gratisprobe umsehen.

Cashback-Aktionen

Ähnlich wie Gratisproben, sind Cashback-Aktionen besondere Aktionen von Herstellern, die es Kunden ermöglichen, Produkte kostenlos auszutesten, erklärt Taubenschlag. Der Unterschied ist jedoch, dass man als Tester das Produkt zunächst kaufen und somit in Vorkasse gehen muss. Nach dem Kauf des Produkts benötigt man den Kassenbon, den man entweder per App oder Post an den Hersteller sendet. Wurde der Bon vom Hersteller geprüft, erhält man das Geld für das Aktionsprodukt wieder zurück auf das eigene Konto. Manchmal ist es möglich, Cashback-Aktionen mehrmals zu nutzen, in anderen Fällen ist die Teilnahme nur einmalig erlaubt. Es gibt jedoch auch Aktionen, bei denen man das Geld nur im Falle von Unzufriedenheit erstattet bekommt.

Punkte sammeln

Eine weitere Methode, um Produkte kostenlos zu erhalten, ist das Sammeln von Punkten. Durch Punkte-Systeme wie PayBack oder DeutschlandCard erhält man für jeden ausgegebenen Euro in teilnehmenden Supermärkten eine bestimmte Anzahl von Punkten auf das eigene Konto gutgeschrieben. Vom Punktesystem ausgeschlossen sind oftmals jedoch Warengruppen wie Telefonkarten, Gutscheine oder Zigaretten, erklärt Taubenschlag. Mit genug Punkten ist es dann schließlich möglich, die Punkte zu aktivieren und damit seinen Einkauf zu bezahlen. "Und noch eine Besonderheit: Punkte sammeln und Cashback lassen sich miteinander kombinieren. Stell dir vor, du kaufst ein bestimmtes Produkt, für das du später das Geld zurückbekommen wirst. Beim Einkauf bezahlst du das Produkt aber dennoch und somit erhältst du dafür Punkte. Die werden dir auch rückwirkend nicht mehr abgezogen, denn du hast ja dafür bezahlt", so Taubenschlag.

Der Blog Groschenhexe weist außerdem darauf hin, dass es oftmals möglich ist, gebrauchte Waren in "Umsonstläden" kostenlos zu erhalten. In solchen Läden kann man abgeben, was man selbst nicht mehr benötigt und mitnehmen, was man braucht. Möchte man sich zu Gratisartikeln, Cashback-Aktionen und Produktproben informieren, kann man dies auf der Website www.kostenlos.de tun. Auf dieser Seite werden Aktionen verschiedener Hersteller nach Kategorie und Ablaufdatum aufgelistet.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuckyImages / Shutterstock.com, Stokkete / Shutterstock.com