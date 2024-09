Gründung

Die erfolgreiche Gründung eines Start-ups setzt die Finanzierung durch Investoren voraus. Nur mit einem monetären Fundament lässt sich ein Unternehmen aufbauen. Doch wie wählt man den richtigen Investor aus?

Auf die Passung kommt es an

Bei der Wahl des richtigen Investors kommt es auf die Kompatibilität mit dem Gründer an. Dabei sollten grundlegende Werte übereinstimmen. Die Frage nach vorherigen Investments kann laut deutsche-startups.de dabei helfen, die Vorgehensweise und Schwerpunkte der jeweiligen Investoren herauszufinden. Auch könne man erkennen, welche Aspekte den Investoren wichtig sind, um einem Deal überhaupt zuzustimmen.

Warren Buffet ist ein US-amerikanischer Investor und CEO der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway. Aus Perspektive des Investors ist ihm allen voran die Qualität des Unternehmens wichtig: "Es ist viel besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen als ein faires Unternehmen zu einem wunderbaren Preis", betonte Buffet in einem Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway im Jahr 1989. Seiner Meinung nach sollten finanzielle Verhandlungen erst im Anschluss an die Qualitätssicherung folgen.

Die Höhe des Investments ist von Bedeutung

Aus Sicht des Gründers ist die Höhe der Finanzspritze jedoch ganz entscheidend. Um nicht unnützerweise Zeit mit uninteressanten Businesspartnern zu verbringen, sollten sich Start-ups im Vorhinein über die gewünschte Höhe klar werden. Je nach benötigtem Kapital kann sich die Zielgruppe möglicher Investoren nämlich ändern: "Wird beispielsweise ein Kapitalbedarf von einer Million Euro benötigt, sollte man seine Zeit und Energie nicht unnötig verschwenden, indem man mit Business Angels spricht, die in der Regel nur zwischen 50.000 und 100.000 Euro investieren", erklärt deutsche-startups.de. Außerdem gibt die Höhe des Investments Aufschluss über die Anzahl der Investoren.

Entscheidungsprozess

Investoren können divergierende Investment-Prozesse aufweisen, welche sich in der Dauer und dem Ablauf unterscheiden. Aus diesem Grund ist es wichtig, festzustellen, "wie routiniert der Investor ist und ob er bereits einen festen Plan für die weitere Zusammenarbeit im Kopf hat", so deutsche-startups.de. Vereinbarungen mit einzelnen Business Angels seien dabei meist schneller abgewickelt als Deals mit VC-Unternehmen. Da hier keine Musterlösung existiert, sollten die individuellen Ressourcen und zeitlichen Vorgaben des Start-ups evaluiert und in den Entscheidungsprozess mit eingebunden werden.

Ein Prinzip, welches wohl grundsätzlich gilt: Investoren sind sich selten einig, so Investopedia. Unterschiedliche Meinungen, Expertisen, Vorgehensweisen und Budgets sorgen dafür, dass in die Wahl des richtigen Investment-Partners viel Zeit fließen muss. Nur eine individuelle Auswahl scheint tatsächlich vielversprechend.

Redaktion finanzen.net