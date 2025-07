Platz 11: Das Ranking

Wer mit der Familie verreisen will, muss nicht zwingend tief in die Tasche greifen - das zeigt eine aktuelle Auswertung des Ferienhausportals Holidu, das die durchschnittlichen Übernachtungspreise für Ferienunterkünfte in europäischen Ländern analysiert hat. Basis der Berechnung waren die Preise von Juni bis September, also über den gesamten Sommer hinweg. Das Ergebnis: Auch beliebte Reiseländer bieten überraschend günstige Optionen - vor allem abseits der klassischen Touristen-Hotspots. Diese zehn Länder bieten im Sommer die günstigsten durchschnittlichen Übernachtungspreise. Stand der Daten ist Juni 2025.

Quelle: Holidu, Bild: Sofiaworld / Shutterstock.com