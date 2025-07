So günstig ist Camping

Camping in Europa - das sind die 10 günstigsten Länder

04.07.25 03:23 Uhr

Günstig campen trotz steigender Preise? Das geht! Ein aktueller Preisvergleich von camping.info zeigt, wo Camper in Europa am wenigsten zahlen. Besonders in Südosteuropa und im Baltikum bleibt Camping eine erschwingliche Urlaubsoption. Wer auf Natur und Abenteuer setzt, findet hier tolle Plätze für kleines Geld.

Camping bleibt für viele eine der kostengünstigsten Möglichkeiten, Urlaub zu machen - zumindest auf den ersten Blick. Ein genauer Vergleich zeigt jedoch: Die Preise für eine Übernachtung auf dem Campingplatz schwanken europaweit stark. Laut einer aktuellen Auswertung von camping.info, die die Durchschnittskosten für zwei Erwachsene inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe berücksichtigt, gibt es vor allem in Südosteuropa und im Baltikum günstige Alternativen. Länder wie Albanien, die Türkei oder Nordmazedonien bieten nicht nur Natur pur, sondern auch Preise, die deutlich unter dem europäischen Durchschnitt liegen. Wer also mit kleinem Budget reisen möchte, findet hier attraktive Ziele für entspannte Campingferien - ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Das Ranking verrät, wo Camper für ihr Geld am meisten bekommen. finanzen.net Die günstigsten Camping-Länder in Europa Platz 11: Das Ranking Campingurlaub gilt als günstig - doch die Preise unterscheiden sich je nach Land erheblich. Während man in beliebten Regionen Europas tief in die Tasche greifen muss, gibt es andernorts echte Schnäppchen. Die Plattform camping.info hat die durchschnittlichen Campingpreise 2025 verglichen - inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe für zwei Erwachsene. Das folgende Ranking zeigt die zehn günstigsten Länder Europas. Vor allem in Südosteuropa und im Baltikum lässt sich mit kleinem Budget entspannt und naturnah Urlaub machen. Stand der Daten: 22.04.2025 Quelle: camping.info, Bild: ORIONF / Shutterstock.com Platz 10: Estland Estland ist mit 20,86 Euro pro Nacht auf Platz zehn im Ranking zu finden. Das nördlichste der baltischen Länder lockt mit viel Ruhe, Küste, Wäldern und einem weitgehend unberührten Naturerlebnis. Quelle: camping.info, Bild: Carsten Reisinger / Shutterstock.com Platz 9: Serbien Mit durchschnittlich 20,69 Euro pro Nacht ist Serbien eine interessante Option für preisbewusste Camper. Das Land bietet Gebirge, Flusstäler und ein noch wenig entdecktes Campingangebot. Quelle: camping.info, Bild: Katharina Wieland Müller / pixelio.de Platz 8: Lettland Lettland ist ein echter Geheimtipp für Camper. Für 20,54 Euro pro Nacht bekommt man Zugang zu viel Natur, stillen Wäldern, Nationalparks und der rauen Schönheit der Ostseeküste. Quelle: camping.info, Bild: istock / Yuriy Kirsano Platz 7: Polen In Polen kostet die Campingnacht im Schnitt 20,13 Euro. Das Land punktet mit Ostsee, Masurischer Seenplatte, Wäldern und Kulturerbe - ideal für eine abwechslungsreiche und preiswerte Reise. Quelle: camping.info, Bild: fotorince / Shutterstock.com Platz 6: Tschechien Tschechien überzeugt mit einem Durchschnittspreis von 19,08 Euro pro Nacht. Neben der Hauptstadt Prag bieten auch ländliche Regionen und Nationalparks gute Campinginfrastruktur zum kleinen Preis. Quelle: camping.info, Bild: Ikerlaes / Shutterstock.com Platz 5: Rumänien Mit durchschnittlich 18,87 Euro pro Nacht bietet Rumänien viel fürs Geld: Die Karpaten, Transsilvanien, das Donaudelta und das Schwarze Meer machen das Land zu einem spannenden und günstigen Reiseziel. Quelle: camping.info, Bild: Mihai-Bogdan Lazar / Shutterstock.com Platz 4: Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina ist mit 18,67 Euro pro Nacht eine der preiswertesten Campingdestinationen Europas. Naturfreunde finden hier beeindruckende Flusslandschaften, Berge und charmante Städte wie Mostar oder Sarajevo. Quelle: camping.info, Bild: Julian Nitzsche / pixelio.de Platz 3: Normazedonien In Nordmazedonien zahlen Camper im Durchschnitt 17,97 Euro pro Nacht. Das Land begeistert mit Seen wie dem Ohridsee, malerischen Bergen und einer ruhigen, naturnahen Atmosphäre. Quelle: camping.info, Bild: twinlili / pixelio.de Platz 2: Türkei Camping in der Türkei kostet im Schnitt 15,01 Euro pro Nacht. Ob Mittelmeer, Schwarzes Meer oder das Landesinnere - die Vielfalt an Landschaften und kulturellen Highlights ist groß, der Preis dafür erstaunlich niedrig. Quelle: camping.info, Bild: dgcampillo / Shutterstock.com Platz 1: Albanien Albanien ist das günstigste Campingland Europas. Mit durchschnittlich 14,18 Euro pro Nacht überzeugt das Land nicht nur mit niedrigen Preisen, sondern auch mit ursprünglicher Natur, traumhaften Stränden und viel Gastfreundschaft. Quelle: camping.info, Bild: RossHelen / Shutterstock.com

