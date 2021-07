Urlaub 2021: Günstige Reiseziele, um Geld zu sparen

Viele Reiseanbieter und Fluglinien zeigten sich zuletzt optimistisch, dass Sommerurlaub in diesem Jahr wieder möglich sein wird. Urlauber hoffen dabei vor allem auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, denn wegen der bleibenden Unsicherheit durch die Corona-Krise wollen die meisten Reisebegeisterten für ihren Sommerurlaub nicht zu viel Geld in die Hand nehmen. Wir zeigen die schönsten Urlaubsorte 2021, an denen ein Traumurlaub auch zu günstigen Preisen garantiert ist.

Bulgarien

Ein Land, das vor allem in den letzten Jahren stark an Beliebtheit dazugewonnen hat, ist Bulgarien. Wer früh mit der Urlaubsplanung beginnt, kann sich Flüge ab 17 Euro sichern und auch die Lebenshaltungskosten vor Ort sind äußerst gering. Für ein 4-Sterne Hotel an der Ostküste Bulgariens zahlen Sparfüchse rund 20 Euro pro Nacht, ohne dabei groß auf Komfort verzichten zu müssen. Neben seinen sonnigen Stränden und der unberührten Natur, hat der Balkanstaat am Schwarzen Meer auch einige Städte zu bieten, die einen Besuch wert sind. Mit ihren zahlreichen Attraktionen verspricht vor allem die Hauptstadt Sofia Reisenden einen aufregenden Urlaub, aber auch andere Städte wie Varna oder Nessebar können mit ihrer Lage am Meer und ihren kulturellen Angeboten überzeugen.

Bolivien

Auch Bolivien hat es auf die Liste der günstigsten Urlaubsländer 2021 geschafft. Bekannt dürfte das Land vor allem wegen seiner Salar de Uyuni, der weltweit größten Salzwüste, sein, doch kann Bolivien auch mit seinem Regenwald, den idyllischen Seen und den zahlreichen Nationalparks überzeugen. Außerdem: Fast in keinem anderen südamerikanischen Land können Touristen mit so günstigen Preisen für Verpflegung und Übernachtung rechnen wie hier. Nicht einmal vier Euro soll ein Essen an den vielen Essensständen kosten, auch die Übernachtungsmöglichkeiten in Bolivien sind zahlreich - schon mit zehn Euro pro Nacht lassen sich gute Unterbringungen in dem Land finden.

Vor allem der Flug dürfte hier der wesentliche Kostenfaktor sein. Doch wer schon jetzt immer wieder nach passenden Flügen Ausschau hält, sollte auch gute Angebote finden, die Flüge ab 320 Euro möglich machen. Aufgrund der erhöhten Kriminalität in Bolivien ist es allerdings vor Buchung einer Reise in das Land ratsam, sich über eventuelle Risiken und Sicherheitslücken zu informieren und eventuelle Vorkehrungen zu treffen.

Mallorca

Auch das unter Deutschen beliebte Reiseziel Mallorca ist immer noch eine gute Wahl für alle, die ihren Sommerurlaub günstig verbringen wollen. Vor allem abseits der überteuerten Touristenorte gibt es zahlreiche kleinere Feriengebiete, die einen Urlaub für weniger Geld erlauben. Besonders die Flüge nach Mallorca überzeugen mit ihren außergewöhnlich niedrigen Preisen - ab 8 Euro sind Flüge auf die spanische Insel möglich. Besonders im Norden lassen sich nach Empfehlungen von Experten gute Angebote für Urlaube finden, zudem kann man hier fernab des Massentourismus noch unberührte Buchten und faszinierende Landschaften entdecken. Wer flexibel in seiner Urlaubsplanung ist, sollte im besten Fall im Oktober auf die Insel kommen, denn hier sind Unterbringungen nach Reiseberichten am günstigsten für Urlauber.

Sri Lanka

Wer 2021 mal wieder ein bisschen weiter weg möchte, sollte unbedingt auch Sri Lanka in seine Urlaubsüberlegungen mit einbeziehen. Mit seinen feinen Sandstränden, den pittoresken Berglandschaften und den atemberaubenden Wasserfällen wird Sri Lanka von vielen Urlaubern nicht selten mit einem Paradies verglichen. Zwar fallen für den Flug aufgrund der großen Entfernung etwas höhere Kosten an, doch kann vor allem vor Ort einiges an Geld gespart werden. Reiseblogs wie "Unaufschiebbar" berichten von extrem günstigen Transportmöglichkeiten auf der Insel - etwa 37 Cent soll eine 2-stündige Zugfahrt von Kandy nach Hatton gekostet haben. Auch das Essen überzeugt nicht nur mit seinem Geschmack, abgesehen davon sind Mahlzeiten auf Sri Lanka auch zu niedrigsten Preisen erhältlich. Landestypische Gerichte wie Currys mit Reis, Fleisch- oder Fischgerichte kosten etwa einen Euro, auch süße Speisen und Obst überzeugen mit ähnlich günstigen Kosten. Für Bier zahlen Urlauber auf der Insel ungefähr 1,50 Euro.

Indien

Wer noch nicht genug hat, kann mit gut zwei Stunden Flug von Sri Lanka aus auch noch einen Abstecher nach Indien machen. Vor allem abseits der Touristengebiete kosten Dienstleistungen und Waren hier kaum Geld - umgerechnet zahlt man für ein vollwertiges, leckeres Essen oft nicht mehr als zwei bis drei Euro. Um sich im Land fortzubewegen, empfehlen Reiseexperten die Fahrt mit dem Zug oder der Rischka, doch auch für Taxi-Fahrten über Uber oder Ola zahlen Reisende deutlich weniger Geld als in Deutschland. Auf etwa 15-20 Euro schätzt das Reiseportal Skyscanner die Kosten für einen Tag in dem warmen Land - definitiv einer der günstigeren Orte für den Sommerurlaub.

Türkei

Die Türkei ist seit Jahren beliebtes Reiseziel der Deutschen - und das zurecht. Mit seinen zahlreichen All-Inclusive-Angeboten lässt es sich vielleicht nicht so günstig leben wie in Sri Lanka oder Indien, trotzdem überzeugt der sonnige Urlaubsort durch ein ausgesprochen gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Tschechien

Wer Lust auf einen aufregenden Städteurlaub in Europa hat, könnte außerdem Prag als sein nächstes Reiseziel wählen. Die tschechische Hauptstadt überzeugt nicht nur mit unzähligen Sehenswürdigkeiten wie der Prager Burg oder der Karlsbrücke, sondern kann für europäische Verhältnisse auch mit sehr günstigen Preisen bestechen. Wie die Urlaubspiraten berichten, kostet ein frisch gezapftes Bier in Prag nur etwa 30 tschechische Kronen (ca.1,20 Euro); deftige, typisch tschechische Mahlzeiten wie Knödel, Gulasch und Co. liegen hier abhängig von den Restaurants bei etwa fünf Euro.

Aber Vorsicht: Tschechische Wechselstuben sind dafür bekannt, Touristen mit ungünstigen Kursen und Betrügereien das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wer Euros in tschechische Kronen umtauschen möchte, muss daher oftmals mit hohen, versteckten Gebühren rechnen und bekommt meist wesentlich schlechtere Kurse als der herrschende Wechselkurs. Tauschen sollte man sein Geld daher besser bei der Bank.

Auch außerhalb der Hauptstadt lassen sich in Tschechien Reiseberichten zufolge im Übrigen schöne Orte finden. Mit ihren Nationalparks bietet die Böhmische Schweiz beispielsweise einen optimalen Ort für Wanderungen durch idyllische Naturlandschaften.

Pauline Breitner/Redaktion finanzen.net

Bildquellen: haveseen / Shutterstock.com, Martin Valigursky / Shutterstock.com