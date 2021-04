Trotz Corona verreisen: Die beliebtesten Urlaubsziele in Deutschland 2021

Reisen im Jahr 2021

Die Corona-Pandemie beherrscht auch im Frühjahr 2021 weiterhin den Alltag in Deutschland und der Welt. Kontaktbeschränkungen und Reiserestriktionen schränken sowohl den Arbeitsalltag als auch die Freizeitgestaltung vieler Deutscher stark ein. Mit steigenden Impfzahlen und zugleich sinkenden Infektionszahlen steigt allerdings die Hoffnung auf mehr Normalität.

Reisen außerhalb Deutschlands sind nichtsdestotrotz nur schwer vorstellbar. Aus diesem Grund könnte auch im Jahr 2021 das eigene Heimatland zum Urlaubsort Nummer eins werden.

Welche Reiseziele innerhalb Deutschlands besonders beliebt sind, hat eine Umfrage des Online-Portals HomeToGo ergeben. Die Auswertung bezieht sich auf rund 16 Millionen Suchanfragen mit dem Ergebnis, dass 70 Prozent aller Umfrageteilnehmer vorhaben, auch 2021 zu reisen, wobei 61 Prozent der Befragten dies erst ab Sommer in Betracht ziehen.

Ob und in welchem Ausmaß das Reisen tatsächlich möglich werden wird, hängt allerdings auch von den weiteren Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus ab.

Strand und Natur sind besonders gefragt

Nicht nur das Reiseziel, sondern auch die bevorzugte Art der Unterkunft und Anreise lassen die Auswirkungen der Pandemie spüren. So würden 63 Prozent der Befragten ein Ferienhaus als bevorzugte Unterkunft im Reisejahr 2021 wählen und 71 Prozent streben eine Anreise im eigenen PKW an. Auch das Fernweh ist 2021 im Vergleich zu 2020 gezwungenermaßen zurückgegangen. Entsprechend sind die Suchanfragen hinsichtlich der Reiseziele innerhalb Deutschlands um 61 Prozent gestiegen.

Ein Großteil der Befragten ist zudem bestrebt, vorwiegend in der Natur oder am Strand Urlaub zu machen. 60 Prozent der Befragten ziehen demnach eine Reise in Nationalparks und weitere Ziele in der Natur in Betracht, wobei Strandurlaube mit 63 Prozent noch stärker bevorzugt werden. Auf dem dritten Platz rangieren Städtereisen mit 52 Prozent, gefolgt von kulturellen Zielen mit 34 Prozent.

Weniger beliebt sind hingegen die Berge und Skigebiete sowie Festivals und Märkte. Diese ziehen lediglich 26 Prozent beziehungsweise 15 Prozent der Befragten für das Jahr 2021 in Betracht.

Nord- und Ostsee bleiben hoch im Kurs

Entsprechend der Sehnsucht nach Strand und Natur liegen die Urlaubsorte an der Ost- und Nordsee besonders hoch im Kurs, wobei die Nordseeinsel Sylt das klar favorisierte Reiseziel innerhalb Deutschlands ist. Auch im Vergleich zum Vorjahr konnte Sylt insgesamt 76,74 Prozent mehr Anfragen bei den Umfrageteilnehmern generieren. Die Mecklenburgische Seenplatte ist laut der Umfrage das zweitbeliebteste Reiseziel in Deutschland und konnte im Vergleich zu 2020 110,14 Prozent mehr Anfragen generieren.

Auf dem dritten Rang liegt Bayern als ebenfalls besonders beliebtes Reiseziel für das Jahr 2021, gefolgt von der Ostseeinsel Rügen.

Die Urlaubsregionen Müritz (119 Prozent mehr Anfragen), Schwarzwald (116 Prozent mehr Anfragen), Föhr (94 Prozent mehr Anfragen), Usedom (58 Prozent mehr Anfragen), Chiemsee und Umgebung (45 Prozent mehr Anfragen) sowie Amrum (34 mehr Anfragen) sind für Urlauber in diesem Jahr ebenfalls signifikant attraktiver geworden.

