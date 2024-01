Identifikationsnummer

Die Steuer-ID spielt eine zentrale Rolle bei der Erfassung und Verarbeitung steuerlicher Informationen in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens und sollte sicher aufbewahrt werden. Falls die Steuer-ID nicht bekannt ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese in Erfahrung zu bringen.

Steuer-ID wird jeder Person in Deutschland zugewiesen

Die Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID) ist eine elfstellige eindeutige Nummer, die jeder Person in Deutschland zugewiesen wird, um sie steuerlich zu identifizieren, so das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). Sie spielt eine wichtige Rolle in verschiedenen finanziellen und steuerlichen Angelegenheiten, wie der Einkommenssteuererklärung, dem Arbeitsverhältnis und der Kommunikation mit Finanzbehörden. Wenn die eigene Steuer-ID unbekannt sein sollte, kann diese auf verschiedenen Wegen in Erfahrung gebracht werden.

Mitteilung durch Bundeszentralamt für Steuern

Das Bundeszentralamt für Steuern versendet jedem Bürger eine Mitteilung über die Steuer-ID. Falls die Nummer nicht mehr auffindbar ist, kann das BZSt kontaktiert werden, um eine Kopie der Mitteilung anzufordern.

Auch das Finanzamt bietet ein Online-Portal an, auf denen Informationen zur steuerlichen Situation eingesehen werden können. In Deutschland gibt es das "Mein ELSTER" Portal, in dem laut eigener Angaben die Steuerdaten eingesehen werden können.

Steuerunterlagen und Lohnabrechnung

Die Steuer-ID steht ebenso auf verschiedenen offiziellen Dokumenten, so das BZSt. In der Regel ist die Nummer gut sichtbar auf Dokumenten wie der Einkommenssteuererklärung, dem Einkommensteuerbescheid, dem Lohnsteuerbescheid oder anderen Schreiben von Finanzbehörden zu finden.

Auch die Lohnabrechnung enthält normalerweise die Steuer-ID. Sie wird oft als "Identifikationsnummer" oder "IdNr." bezeichnet. Man findet diese Information auf der Lohnabrechnung des Arbeitgebers.

