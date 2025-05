Immobilienkredit

Der Traum vom abbezahlten Eigenheim kann oftmals durch ungünstige Zinskonditionen gefährdet werden. Sollte Kreditnehmern bald eine Anschlussfinanzierung bevorstehen, kann es sich lohnen, eine Neubewertung der Immobilie in Betracht zu ziehen.

Anschlussfinanzierung kann erhebliche Kosten verursachen

Wenn sich das Ende der Zinsbindung für Immobilienkredite nähert, ist es ratsam, dass Kreditnehmer frühzeitig über eine Anschlussfinanzierung nachdenken. Da die meisten Kreditnehmer bei Ablauf der ursprünglich vereinbarten Zinsbindung die Restschuld noch nicht vollständig zurückzahlen können, sind die meisten Schuldner auf eine Verlängerung des Kredits angewiesen. Steigende Bauzinsen können hierbei für diejenigen, deren Zinsbindung in einer Phase höherer Zinssätze endet, beträchtliche Zusatzkosten bedeuten. Da Immobilienkredite üblicherweise große Summen umfassen und über einen langen Zeitraum gewährt werden, können sich zwischen Kreditabschluss und Ablauf der Zinsbindung viele Veränderungen ergeben. Dazu gehören etwa Schwankungen der Leitzinsen, die Auswirkungen auf die Bauzinsen haben und somit die Zinskosten einer erneuten Kreditaufnahme erheblich erhöhen können.

Neubewertung kann Zinskosten sparen

Da die Immobilienbewertung einen Einfluss auf die Kalkulation neuer Kreditkonditionen hat, kann es für Immobilienbesitzer oft vorteilhaft sein, ihre Immobilie erneut bewerten zu lassen - vorausgesetzt, der Wert der Immobilie ist beim Auslaufen der Zinsbindung höher als zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme. Da der Immobilienwert sich positiv auf die Zinskonditionen auswirkt und Kreditgeber in der Regel den ursprünglichen Immobilienwert zur Zinsberechnung verwenden, können Kreditnehmer durch eine Neubewertung potenziell Zinskosten reduzieren. Um sich die optimalen Konditionen zu sichern, empfiehlt es sich, eine erneute Immobilienbewertung vornehmen zu lassen und Angebote von verschiedenen Banken einzuholen. Dieser Schritt kann dazu beitragen, die besten Konditionen zu finden und potenzielle Einsparungen bei den Zinskosten zu realisieren. "Das senkt den Zinssatz und damit die Restschuld bei monatlich gleicher Belastung", so Ingo Foitzik, Geschäftsführer Baufinanzierung bei check24.de, in einem Beitrag von ftd.de.

Redaktion finanzen.net