In eigener Sache

Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps

26.08.25 12:24 Uhr
Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps | finanzen.net

Willst Du wissen, wie Profis an der Börse investieren - und welche Fehler Du unbedingt vermeiden solltest? Heute Abend hast Du die Chance, es in unserem YouTube-Livestream von einer Insiderin der Deutschen Börse zu erfahren!

In eigener Sache

 

Denn heute, am Dienstag, den 26. August um 19 Uhr, sollten alle Börsen­interessierten den YouTube-Kanal von finanzen.net Ratgeber einschalten. Hole Dir die Profitipps von einer ausgewiesenen Finanz­expertin der Deutschen Börse: unser Gast, die Finanz­journalistin und Ökonomin Edda Vogt, kennt die Finanzmärkte seit über 25 Jahren.

 

Die Themen im Überblick:

  • Sie erzählt von ihren eigenen Investment-Strategien.
  • Sie verrät die größten Fehler an der Börse und wie man sie vermeidet.
  • Besonders spannend: Welche Tipps hat unser Gast für Börseneinsteiger?

 

Stelle der Börsenexpertin live Deine Fragen!

Warum strahlen wir das Gespräch mit Edda Vogt live aus? Damit Du Deine Fragen stellen kannst! Der Chat wird allen Live-Zuschauern dafür die Chance bieten - unsere Moderatorin Julia greift diese dann im letzten Teil des Gesprächs auf.

Zum YouTube-Kanal von finanzen.net Ratgeber
 

...oder verfolge den Livestream direkt hier:

 

Nicht verpassen! Und falls doch: Eine Aufzeichnung des Livestreams wird im Nachgang auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen.

Bildquellen: finanzen.net