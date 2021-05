Internetsparte von SpaceX: Starlink bald in Wohnmobilen, Schiffen und Flugzeugen?

Aktien in diesem Artikel Tesla 552,50 EUR

-2,18% Charts

News

Analysen Twitter 44,90 EUR

-0,47% Charts

News

Analysen

Internetempfang durch weltumspannendes Satellitennetzwerk

Dafür hat Starlink laut eines "CNBC"-Berichts einen Antrag bei der US-Behörde Federal Communications Commission (FCC) eingereicht. Dieser sieht vor, das Satelliteninternet auch auf große Fahrzeuge zu bringen, die über eine passende Breitband-Internet-Empfangsstation verfügen. Wie aus dem Antrag hervorgeht, soll das sogenannte "Earth Stations in Motion" (ESIMs) für Automobile, Schiffe und Flugzeuge angeboten werden. Bei jenen ESIMs handelt es sich laut "Golem" um Satelliteninternet-Terminals für mobile Anwendungen. Der Geltungsbereich liegt innerhalb der gesamten Vereinigten Staaten mitsamt ihren Territorien, innerhalb der weltweiten internationalen Gewässer sowie für alle in den USA registrierte Flugzeugen.

Einem Bericht von "Teslamag" zufolge möchte Starlink bereits Ende dieses Jahres Menschen auf der ganzen Welt das Internet aus dem All zur Verfügung stellen. Derzeit befinden sich 1.100 SpaceX-Satelliten im All, um den weltumspannenden Internetdienst aufzubauen. Hier sollen in den kommenden Jahren noch einige tausend weitere Satelliten hinzukommen. Wie "Golem" berichtet, sollen es in der vollständigen Ausbaustufe 12.000 Satelliten sein.

Tesla-Fahrzeuge kommen nicht in Frage

In der Vergangenheit kursierten laut "Teslamag" bereits Gerüchte, die eine enge Zusammenarbeit Teslas und SpaceX prognostizierten und spekulierten, dass das Starlink-Internet als Ergänzung für die Tesla-Fahrzeuge fungieren könnte. Diesen Gerüchten machte der Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk auf Twitter einen Strich durch die Rechnung. Wie er persönlich auf Twitter mitteilte, ist das Satelliteninternet für Flugzeuge, Schiffe, große Lastwagen und Wohnmobile gedacht. Für Pkw und somit auch für Tesla-Fahrzeuge kommen sie noch nicht infrage, da sie hierfür schlichtweg viel zu groß seien, so Elon Musk in einem Tweet.

Not connecting Tesla cars to Starlink, as our terminal is much too big. This is for aircraft, ships, large trucks & RVs. - Elon Musk (@elonmusk) March 8, 2021

Zudem sei diese Idee für Elon Musk nicht sehr naheliegend, da Starlink vielmehr für wenig dicht besiedelte Gebiete gedacht sei, so "Teslamag".

Fans in Deutschland können sich Priorität sichern

Wer in Deutschland an dem Satelliten-Internet von Starlink interessiert ist, kann sich laut den Bestellbedingungen auf der Internetseite Starlinks eine Priorität sichern. Der Dienst sei nur für eine begrenze Anzahl an Nutzern pro Region erhältlich und Bestellungen werden nach dem "First-Come-First-Served-Prinzip" bearbeitet. Hierfür müssen dem Bericht von "Teslamag" zufolge Adresse und Kreditkartendaten angegeben werden, sowie einer Sofortzahlung von 99 Euro zugestimmt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kevork Djansezian/Getty Images