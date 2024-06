Introvertiert in Chefetage

Karriere ist nur was für Extrovertierte? Auf keinen Fall. Mit diesen Tipps können Introvertierte problemlos auf der Karriereleiter vorankommen.

Introvertiertheit ist keine Schwäche, sondern kann auch zum Karriereerfolg verhelfen

Firmenevents, die Weihnachtsfeier oder das Meeting um zehn Uhr: Während Extrovertierte in solchen Situationen regelrecht aufblühen, fühlen sich Introvertierte oftmals unter Druck gesetzt, so die Autorin Sylvia Löhken im Interview mit dem Karrieremagazin "onlinemarketing.de". Da Extrovertierte präsenter sind und ihre Arbeit auch offensiver vermarkten, wird ihnen häufig nachgesagt, dass sie besser für Führungspositionen geeignet sind. Dies entspricht jedoch nicht der Wahrheit, da Introvertierte andere Stärken haben, durch die sie ebenso gut die Karriereleiter hochklettern können.

Löhken zufolge liegen die Stärken bei Introvertierten darin, dass sie sehr gute analytische Fähigkeiten haben, detaillierte Konzepte ausarbeiten und komplexe Probleme lösen können. Sie arbeiten sich besonders gründlich in die Sachlage ein. Alles Eigenschaften, die in Unternehmen sehr gefragt sind. Einige Tipps können helfen, damit die eigene Arbeit stärker zum Vorschein kommt und man trotz der ruhigeren Art als präsent wahrgenommen wird.

Eine gründliche Vorbereitung auf Meetings nimmt Nervosität

In Meetings sind oftmals viele Leute anwesend und es gibt Raum für Diskussionen und Vorschläge. Introvertierte sollten sich bereits im Vorfeld auf das Meeting vorbereiten und sich überlegen, was sie sagen können. Die Coachin Susanne Dölz erklärt in einem Interview mit der Berliner Zeitung, dass es Introvertierten schwerfalle, sich in Diskussionen spontan zu äußern, wenn sie nicht komplett von dem überzeugt sind, was sie sagen. Laut der Autorin Löhken sei es jedoch wichtig, in einem Meeting mit ein bis zwei Kommentaren etwas beizutragen, um Präsenz zu zeigen. Wozu sich Introvertierte äußern möchten, können sie bei der Vorbereitung auf das Meeting entscheiden. Das gäbe Sicherheit und man fühle sich nicht überrumpelt, so Löhken.

Zusammenarbeit mit Extrovertierten kann hilfreich sein

Falls anstelle eines Meetings eine Präsentation vor dem Team oder vor einem Kunden ansteht, kann es für Introvertierte hilfreich sein, sich für die Präsentation einen extrovertierten Kollegen hinzuzuholen, erklärt Löhken im Gespräch mit "onlinemarketing.de" weiter. Die Stärken beider Charaktere können so optimal genutzt werden: Beispielsweise, indem der Extrovertierte offen auf den Kunden zugeht und die Präsentation leitet, während der Introvertierte eher für die Fachfragen zuständig ist.

Im Networking auf Einzelgespräche setzen

Networking und der gute Kontakt zu Kollegen und außenstehenden Personen wird auf dem Karriereweg oftmals als unabdingbar angesehen. Das Knüpfen von Kontakten kann für Introvertierte gerade in großen Gruppen jedoch zur Herausforderung werden. Deshalb sollten Introvertierte eher im Einzelnen Kontakte finden und verstärkt Zweiergespräche aufsuchen, meint kununu. Löhken ist ebenfalls der festen Überzeugung, dass Einzelgespräche für Introvertierte eine gute Methode sind, um sich ein Netzwerk aus Kontakten zu bauen. Ein nützlicher Nebeneffekt ist, dass Einzelgespräche besser im Gedächtnis bleiben. Für solche Gespräche eignen sich beispielsweise ein Mittagessen mit Kollegen oder ein After-Work-Drink. Wer mit dem Vorgesetzten über die eigene Leistung und die Arbeit sprechen möchte, kann dafür auch einen offiziellen Termin ausmachen, wie Löhken rät.

Nicht verstellen: Authentisch sein und Präsenz zeigen

Introvertierte sollten sich bei der Arbeit jedoch nicht verstellen, denn: Introvertiertheit ist nicht schlechter als Extrovertiertheit. Wenn die Geräuschkulisse zu störend wird oder man sich nicht richtig konzentrieren kann, kann man auch die Kopfhörer aufsetzen oder sich ein paar Stunden in einen leeren Konferenzraum zurückziehen, empfiehlt kununu. Wichtig dabei sei, dies nicht einfach wortlos zu tun und Kollegen so vor den Kopf zu stoßen. Dafür genüge ein einfacher Satz wie: "Da hinten ist ein Konferenzraum frei. Ich bin viel schneller fertig, wenn ich mich jetzt mal drei Stunden dorthin zurückziehe", so Löhken.

Redaktion finanzen.net