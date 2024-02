Fachkräftemangel

Young Professionals: Karriere aus dem eigenen Wohnzimmer

21.02.24 03:03 Uhr

Young Professionals sind junge Akademiker mit Berufserfahrung, die besonders in Zeiten des Fachkräftemangels eine attraktive Arbeitnehmergruppe darstellen. Für Arbeitgeber ist das Anwerben dieser Personengruppe also von großem Interesse. Doch was genau erwarten Young Professionals von einem möglichen Arbeitgeber?

Die YPAI-Umfrage Das schwedische Personalberatungsunternehmen Academic Work erhebt seit mehreren Jahren eine Studie, die unter dem Namen Young Professional Attraction Index (YPAI) bekannt ist. In Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Kantar wurden im Rahmen des YPAI für das Jahr 2023 rund 12.107 Young Professionals in sechs Ländern befragt. Im Vordergrund dieser Studie stehen die Interessen der Young Professionals bezüglich eines potenziellen Arbeitgebers, also welche Faktoren einen Einfluss auf die Entscheidungen dieser jungen Talente haben. Dabei haben junge Akademiker oftmals Berufserfahrung und wissen deshalb genau, was ein potenzieller Arbeitgeber für sie ermöglichen sollte. Kein Homeoffice als Ausschlusskriterium Arbeiten im Homeoffice ist seit der Corona Pandemie nicht mehr wegzudenken. Auch für Young Professionals scheint dies zuzutreffen: Mehr als 90 Prozent der Befragten möchten über diese Möglichkeit verfügen. Wenn schon nicht vollständig von zuhause aus, so wollen die meisten wenigstens eine flexible Mischung aus Homeoffice und Büroarbeit. Rund sieben Prozent geben sogar an, dass sie ein Angebot mit überwiegender Arbeit im Büro ablehnen. Unternehmen, die auf die Arbeit vor Ort angewiesen sind oder nur wenig Homeoffice anbieten können, haben jedoch andere Möglichkeiten, sich attraktiv zu machen. Die Flexibilität der Arbeitsstunden spielt hierbei eine entscheidende Rolle: Rund 30 Prozent der Befragten seien demnach bereit, im Büro zu arbeiten, solange die Gestaltung der Arbeitsstunden flexibel ist. Andere entscheidende Aspekte Neben flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten spielen auch andere Aspekte wie Gehalt und Benefits eine wichtige Rolle. Etwa 71 Prozent der Befragten gaben an, dass sowohl das Gehalt als auch die Benefits relevant für die Wahl eines zukünftigen Arbeitgebers sind. Aber auch die Arbeitsatmosphäre, die Unternehmenskultur und die Kollegen spielen bei der Entscheidung eine wichtige Rolle. Rund 59 Prozent der Befragten legen Wert auf diese Faktoren. Unternehmen, bei denen die Ansprüche der Young Professionals besonders gut erfüllt werden, sind laut der YPAI-Studie Mercedes-Benz, Google sowie BMW. Dies findet sich in den Angaben der Marketing-Plattform Horizont wieder, welche die Automobilbranche als beliebteste Branche bei Young Professionals aufdeckt. Redaktion finanzen.net

