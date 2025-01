Investmenttipp

Wer unter Nahrungsunverträglichkeiten leidet oder sehr bestimmte Vorlieben beim Essen hat, den dürfte das Konzept von Pizza Pasta Please interessieren. Denn hier entscheidet jeder Gast selbst, wie sein Gericht aussehen soll. Zurzeit sucht das Unternehmen nach Investoren, um eine weitere Filiale zu eröffnen.

Das Unternehmen Pizza Pasta Please

Pizza Pasta Please ist ein Restaurant-Unternehmen aus Australien. Das Konzept des Restaurants ist es, dass die Kunden sich selbst aussuchen können, welche Zutaten für ihr Pizza- oder Pastagericht verwendet werden sollen. Ist man noch unsicher, kann man sich vor Ort von den Köchen beraten lassen. Die Idee kam den Gründern Morney und Nichole Schlebusch, als sich die eigenen Kinder nicht entscheiden konnten, was es zum Abendessen geben sollte, heißt es auf der eigenen Website. Daraus entstand ein Unternehmen, welches den Vorlieben eines jeden Restaurantgastes gerecht werden will.



Pizza Pasta Please kommt nach Deutschland

Nun plant das Unternehmen, eine Filiale in Düsseldorf zu eröffnen. Dafür werden derzeit reichlich Investoren für ein Darlehen gesucht. Mit einer Crowdfunding-Aktion versucht das australische Unternehmen, Menschen zu finden, die nach einer schmackhaften Investition suchen. Für Investitionen ab einem Wert von 1.000 Euro erhält der Investor einen Restaurant-Gutschein von 100 Euro. Bei einem Investitionsbetrag von 5.000 Euro erhält man einen 350-Euro-Gutschein und ab einer Investition von 10.000 Euro erhält man einen Gutschein im Wert von 500 Euro.

Diese Konditionen erhalten Investoren

Weiter heißt es auf der Website, dass Investitionen schon ab einem Wert von 100 Euro erfolgen können. Die maximale Summe, die Interessierte investieren können, liegt bei 25.000 Euro. Dafür erhalten die Geldgeber für eine fünfjährige Laufzeit eine jährliche Rückzahlung mit einem Zinssatz von 7,5 Prozent, bis das Darlehen vollständig zurückgezahlt wurde. Ziel ist es, durch Investitionen maximal 750.000 Euro zu erhalten. Wie Diebewertung.de erklärt, handelt es sich bei dieser Investition jedoch um ein "Nachrangdarlehen mit 100% Totalverlustrisiko für jeden Anleger". Sollte das Projekt also scheitern, können Geldgeber bares Geld verlieren. Zurzeit liegt die Summe von erhaltenen Investitionen bei 1.150 Euro. Wie viel das Unternehmen durch die Crowdfunding-Aktion einnehmen wird, bleibt abzuwarten.



E. Schmal / Redaktion finanzen.net