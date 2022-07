So gefragt wie nie zuvor: Berufsperspektiven für Informatiker

Ausgebildeten Informatikerinnen und Informatikern steht die Welt offen: Als Netzwerk- und Systemadministrator, Fachinformatiker, Informatikkaufmann, Softwarearchitekt, Mobile Developer, Programmierer, Data Scientist - um nur einige wenige der möglichen Berufsbezeichnungen zu nennen. Sie verdienen UNICUM zufolge im Jahr durchschnittlich 40.000 bis 50.000 Euro, wobei die Gehälter zu Beginn der Karriere natürlich niedriger ausfallen als mit ein paar Jahren Berufserfahrung.

Einstiegsgehalt: rund 2.000 Euro

Als übliches Eintrittsgehalt nennt UNICUM für die verschiedenen Berufszweige rund 2.000 Euro monatlich, auf der Jobbörse Indeed fangen die Gehälter für freie IT-Stellen bei 3.000 Euro an. Für Posten wie den eines IT-Head of Development liegen die angegebenen Gehälter bei bis zu 8.000 Euro im Monat.

Und die Nachfrage ist höher als je zuvor: Laut Hays Fachkräfte-Index gab es im ersten Quartal (Q1) 2022 ganze 181 Prozent mehr Angebote für IT-Stellen als noch in Q1 2015, wobei der Anstieg bei IT-Security-Spezialisten mit 526 Prozent am höchsten ausfällt. Es folgen Stellenangebote für IT-Architekten (+ 270 Prozent im Vergleich zu 2015), IT-Testmanager (+ 148 Prozent), Web-Entwickler (+ 146 Prozent) und IT-Administratoren (+ 126 Prozent).

Nachfrageanstieg in allen Branchen

Dabei scheint auch der Krieg in der Ukraine zunächst keinen negativen Einfluss auf den Arbeitsmarkt zu haben, heißt es bei Hays. Vielmehr ziehe sich der Nachfrageanstieg seit einiger Zeit durch alle Branchen, freie Stellen gibt es nicht nur in IT-Firmen: In den Bereichen Elektronik, Maschinenbau, Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Handel, IT, Architektur, Ingenieurwesen, Personaldienstleistung und Sonstiges sind qualifizierte Informatikerinnen und Informatiker so gefragt wie nie - lediglich in der Automobilbranche sei die Nachfrage in Q1 2022 gleichgeblieben. Der höchste Nachfrageanstieg seit 2015 wurde bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistern verzeichnet (+ 260 Prozent Stand Q1 2022).

Wer also eine Karriere im IT-Bereich anstrebt, kann sich für die nächsten Jahre einer Stelle mit gutem Gehalt so gut wie sicher sein.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Minerva Studio / Shutterstock.com