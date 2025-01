IT-Quereinsteiger

Aufgrund eines akuten Fachkräftemangels werden Quereinsteiger zunehmend zu einer gefragten Ressource. Unternehmen sind bereit, Top-Gehälter zu zahlen, auch an Fachkräfte ohne klassischen IT-Hintergrund.

IT-Consultant

IT-Consultants spielen eine Schlüsselrolle bei der Einführung und Optimierung von Soft- und Hardwarelösungen in Unternehmen. Neben technischem Verständnis sind analytische Fähigkeiten sowie eine ausgeprägte Kommunikationsstärke von Bedeutung. Quereinsteiger mit Erfahrung im Prozessmanagement oder in strategischer Beratung finden hier besonders attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Laut Handelsblatt haben die Studien von Brandmonks ergeben, dass Junior IT-Consultants mit einem Jahresgehalt von 50.000 Euro brutto starten und mit Spezialkenntnissen als Senior IT-Consultant bis zu 90.000 Euro brutto pro Jahr möglich sind.

Data Analyst

Im Zeitalter der Digitalisierung sind Daten ein entscheidender Erfolgsfaktor. Data Analysts transformieren komplexe Datensätze in wertvolle Entscheidungsgrundlagen für Unternehmen. Wichtige Fähigkeiten umfassen ein analytisches Denkvermögen, Erfahrung mit Datenbanken sowie Kenntnisse in Programmiersprachen wie Python oder R. Laut Gehalt.de liegt das Median-Gehalt bei 63.300 Euro brutto pro Jahr. In großen Konzernen kann eine Führungsrolle mit Berufserfahrung bis zu 120.000 Euro einbringen, wie das Handelsblatt berichtet.



IT-Projektmanager

IT-Projektmanager koordinieren Teams und steuern komplexe Projekte von der Konzeption bis zur Umsetzung. Organisationstalent und ein solides technisches Verständnis sind in dieser Position unverzichtbar. IT-Projektmanager können laut StepStone als Einsteiger ein Jahresgehalt von 50.000 Euro brutto erwarten, wobei Quereinsteiger mit gewissen Kenntnissen ein Median-Gehalt von 57.700 Euro brutto erwarten können. Je nach Branche lassen sich mit Berufserfahrung bis zu 100.000 Euro pro Jahr verdienen.

Regionale Gehaltsunterschiede

Die Vergütung für IT-Quereinsteiger variiert stark, je nach Standort. In Großstädten wie München, Stuttgart oder Bonn liegen die Durchschnittsgehälter zwischen 40.000 und 45.000 Euro pro Jahr. In mittelgroßen Städten wie Essen, Bielefeld oder Düsseldorf sind die Gehälter mit rund 39.000 Euro etwas niedriger, so stellenonline.de. Besonders in Regionen mit einem hohen Bedarf an IT-Fachkräften oder höheren Lebenshaltungskosten steigen die Gehälter deutlich.



Fachkräftemangel schafft neue Perspektiven

Der Fachkräftemangel in der IT-Branche hat den Arbeitsmarkt spürbar verändert. Im Jahr 2023 gab es in Deutschland etwa 149.000 unbesetzte Stellen für IT-Fachkräfte, ein Anstieg um 12.000 gegenüber dem Vorjahr, so das Magazin Get-in-it. Ein wachsender Anteil dieser Stellen wird mittlerweile mit Quereinsteigern besetzt. Unternehmen investieren zunehmend in Weiterbildungsprogramme, um Quereinsteiger schnell auf neue Anforderungen vorzubereiten. Dadurch entstehen niedrigere Hürden für den Einstieg in die Branche.

Redaktion finanzen.net