Lidl Plus-App bald bundesweit - so profitieren Sie von der App

Zum Start gibt es bei Mydealz einen 5 Euro Willkommens-Gutschein ab einem Einkaufswert von 25 Euro für jeden neuen App-Nutzer. In Berlin und Brandenburg ist dieser Gutschein bereits ab sofort gültig.

So funktionierts

Um die Rabattangebote wahrnehmen zu können, benötigt es die Installation der Lidl Plus App auf dem Smartphone, woraufhin die Filiale ausgewählt werden muss. Sofern Sie noch kein Lidl-Konto haben, müssen Sie sich registrieren, andernfalls können Sie sich mit Ihren Kontodaten anmelden. Den 5-Euro-Gutschein müssen Sie bereits vor dem Kauf aktivieren, anschließend ist er für 14 Tage gültig. Um den Gutschein letztendlich einzulösen, müssen Sie Ihre digitale Kundenkarte bei Ihrem Einkauf an der Kasse scannen lassen.

Diese Vorteile bringt die Lidl Plus-App

Durch die digitale Kundenkarte werden weitere Rabatte aktiviert, die über das gewohnte Wochenangebot hinausgehen. So zum Beispiel die Lidl Plus-Coupons, die Rabattaktionen über sämtliche Sortimentsgruppen beinhalten können. Außerdem kann nach einem Einkauf ein Feld freigerubbelt werden, mit der sich eine Belohnung freischalten lässt. Zudem ist der Kassenbon nach dem Einkauf in der App einsehbar, der auch für mögliche Rückgaben verwendet werden kann.

Kunden, die viele Rabattaktionen mit der App einlösen, erhalten obendrein weitere Belohnungen in Form von Coupons. Werden Coupons in der App aktiviert, sind diese in der Kundenkarte gespeichert und werden beim Einscannen automatisch eingelöst. Über die Lidl Plus-App können auch preisliche Vorteile bei ausgewählten Lidl-Partnern wahrgenommen werden. So können Kunden durch die App auch außerhalb von Lidl Vergünstigungen in Anspruch nehmen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com, monticello / Shutterstock.com