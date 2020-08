Warum Sie jetzt schon an Weihnachtsgeschenke denken sollten

Die Zauberwörter lauten antizyklisches Kaufen, was so viel bedeutet, wie nicht erst zu dem Zeitpunkt den Kauf zu tätigen, an dem der Bedarf anfällt, sondern dann, wenn er eigentlich ganz weit weg zu sein scheint. Bademode im Winter, Ski-Ausrüstung im Sommer oder Winterreifen im Frühling, beziehungsweise im Sommer sind allesamt Beispiele für antizyklisches Kaufen. Laut Jana Gilfert, Verbraucherexpertin bei Sparwelt.de, kann man mit antizyklischem Kaufen bis zu 70 Prozent sparen.

Hier sollten Sie frühzeitig zuschlagen

Spielsachen sind ein häufig gewähltes und sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk für die Kleinen. Wie eine Studie aus dem Jahr 2018 von guenstiger.de zeigte, werden diese zum Weihnachtsfest hin kontinuierlich teurer. Hier ist demnach die Marschroute klar: wer den Kauf hinauszögert, muss einen höheren Preis zahlen. Eine weitere Kategorie, die laut der Studie bis zum Weihnachtsfest hin einen ordentlichen Preisschub erfährt, sind Damen- und Herrendüfte. Zumal sich in den Sommermonaten Sondergrößen und spezielle Angebote in den Regalen befinden, die es so in dieser Form in der Vorweihnachtszeit nicht zu kaufen gibt. Auch hier kann man bereits heute im Vergleich zur Vorweihnachtszeit wahre Schnäppchen eintüten.

Viele Modegeschäfte werben momentan vehement mit Summer-Sale-Angeboten. Gleichzeitig sind die Kollektionen für Wintermode und Skiausrüstung ebenfalls sehr stark rabattiert. Wer also skibegeisterten Freunden oder Familienmitgliedern zum Weihnachtsfest eine Freude machen möchte - oder selbst einen Skiurlaub plant, kann heute (noch) bares Geld sparen. Darüber hinaus kann es sich ebenfalls lohnen, die rabattierten Aktionsangebote von namenhaften Handelsunternehmen wie LIDL oder Aldi im Blick zu haben, wo sich oftmals wahre Schnäppchen in allen möglichen Produktkategorien tummeln.

Wo Sie lieber noch etwas warten sollten

Doch der Vorsatz, je früher desto besser, gilt nicht gleichermaßen für jede Produktkategorie. Tatsächlich gibt es Produkte, bei denen es sich lohnt, bis kurz vor dem Fest zu warten, um große Schnäppchen zu ergattern. Gerade bei technischen Produkten können sich laut der Studie kurz vor dem Weihnachtsfest noch echte Schnäppchen befinden, da sie oftmals großen Preisschwankungen unterliegen. So bieten Kopfhörer, Notebooks, Kameras oder TV-Geräten bis zum Fest ein hohes Schnäppchenpotential. Die Preise von Fitness-Tracker und Smartwatches sollen der Studie nach bis zu den Weihnachtsfeiertagen weiter fallen und erst nach dem Weihnachtsfest wieder so richtig teuer werden.

