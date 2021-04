Mit diesen Jobs werden Sie an der Börse reich

Augen auf bei der Berufswahl! Jobs an den Finanzmärkten gehören zu den beliebtesten überhaupt. Doch wieviel verdient ein Broker Head of Sales in der Immobilienbranche eigentlich? Und was haben Börsenmakler auf ihrem Gehaltszettel stehen?

Redaktion finanzen.net



Platz 11: Das Ranking An der Börse kann man viel Geld verlieren - aber auch einiges verdienen! Mit welchen Berufen man richtig hohe Einkünfte erzielen kann, zeigt das folgende Ranking. Die Reihenfolge ist zufällig gewählt. Die Daten stammen von gehaltsbezogenen Websites, darunter GEHALT.de, Absolventa, nextmarkets, Onvista, StepStone, karrieresprung.de und aktien.net; Stand ist der 1. April 2021. Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com

Bildquellen: Marian Weyo / Shutterstock.com