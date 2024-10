Karriere im TV

Der Tatort gilt für viele Deutsche als Kult-Krimireihe der ARD. Mittlerweile gibt es weit über 1.000 Folgen der Serie und aktuell werden pro Jahr circa 35 neue Folgen mit den momentan 22 verschiedenen Tatort-Teams gedreht. Da die Gehälter der Schauspieler geheim sind, kann man nur schätzen, wie viel sie pro Folge verdienen.

Thiel und Boerne: Das beliebteste Tatort-Duo

Axel Prahl und Jan Josef Liefers, das Ermittlerteam aus Münster, besser bekannt unter den Namen ihrer Figuren Frank Thiel und Karl-Friedrich Boerne, stehen einer aktuellen Prisma-Umfrage zufolge mit 36 Prozent der Stimmen unangefochten auf Platz eins der beliebtesten Tatort-Kommissare. Darauf folgen die Kommissare Ballauf und Schenk aus Köln und Batic und Leitmayr mit ihrem Team aus München, die auch die bisher meisten Fälle gelöst haben. Auf dem vierten Platz im Ranking der beliebtesten Kommissare steht das Duo Eisner und Fellner aus Wien und auf dem fünften Platz das Tatort-Team Dorn und Lessing aus Weimar.

Was verdienen die Tatort-Darsteller?

Doch die Beliebtheit der Kommissare sagt nichts über das Gehalt der Darstellerinnen und Darsteller aus. Während die ARD zwar bekannt gibt, dass jeder Haushalt mit 14 Cent des monatlichen Rundfunkbeitrags den Tatort und den Polizeinotruf 110 unterstützt, werden keine Informationen zu den Gehältern der Schauspielerinnen und Schauspieler preisgegeben.

Im Januar 2023 hat Bunte.de verfügbare Informationen zu diesem Thema gesammelt. So munkelt man, dass Axel Prahl und Jan Josef Liefers aka Thiel und Boerne aus Münster beim Tatort gut verdienen und ein Gehalt von je rund 120.000 Euro pro Folge bekommen. Ulrich Tukur, bekannt als Hauptkommissar Felix Murot aus Hessen, soll in etwa dieselbe Gage erhalten, währenddessen Axel Milberg, der den Kieler-Kommissar Borowski verkörpert, 115.000 Euro pro Folge erhalten soll. Im Anschluss folgt Wotan Wilke Möhring, der als Hamburger Kommissar Thorsten Falke bekannt ist und pro Folge geschätzte 90.000 Euro verdienen soll. Rund 85.000 Euro pro Folge erhält Ulrike Folkerts, die sich als Kommissarin Lena Odenthal in Ludwigshafen ihren Namen gemacht hat und seit 30 Jahren dort Morde aufdeckt. Das bayerische Tatort-Duo Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, die unter dem Namen Ivo Batic und Franz Leitmayr in München als Kommissare tätig sind, verdienen pro Folge etwa 75.000 Euro. Auf dem letzten Platz des Rankings von Bunte.de stehen Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, die als Kommissare in Wien unter den Namen Bibi Fellner und Moritz Eisner Fälle aufdecken und jeweils eine Gage von 70.000 Euro pro Folge kassieren. Die Gesamtkosten der Tatort-Produktionen liegen nach Angaben der ARD meist bei 1,5 bis 1,7 Millionen Euro pro Folge.

So viel verdienen die deutschen Tatort-Stars im internationalen Vergleich

Ein so gut bezahlter Job wäre für die meisten Zuschauer der Krimireihe ein Traum - zum Vergleich: Wer eine Leiche darstellt, verdient laut Chip 50 Euro pro Drehtag. Nackte Leichen und andere Komparsen sollen etwas besser entlohnt werden.

Wenn man einen internationalen Vergleich mit ähnlichen Berufen oder sogar im selben Berufsfeld anführt, wird deutlich, dass die deutschen Kult-Helden in der Branche bei weitem nicht zu den Bestverdienern gehören. Eine Statista-Statistik legt dar, dass etwa US-Schauspieler für ihre Auftritte in einer Serie deutlich mehr Geld bekommen als die Kommissare. Dem GQ-Magazin zufolge erhielten etwa die "Game of Thrones"-Darsteller Kit Harington und Emilia Clarke für die siebte Staffel der Erfolgsserie 500.000 US-Dollar pro Folge.

Redaktion finanzen.net