Erfolgsrezept: Mit dem Partner zusammen arbeiten

Mit dem Partner zusammenzuarbeiten, kann sehr schön sein - aber auch konfliktreich. Nicht jeder kann sich an so viel Nähe und den wenigen Freiraum gewöhnen. Die Online-Partnervermittlung Elite-Partner hat in einer Studie von 2019 das Thema "Liebe und Beruf" untersucht. Sie fanden heraus, dass jeder vierte in Deutschland schon einen Partner im Job kennengelernt hat. Zudem besteht gerade im ersten Beziehungsjahr ein relativ hohes Risiko, dass die Partnerschaft dem Job zum Opfer fällt. Doch was heißt das konkret für eine Beziehung? Mehr Erfolg oder mehr Belastung?

Gegenseitige Unterstützung ist wichtig

Die Zeitschrift WirtschaftsWoche befragte hierzu die Verhaltensökonomin Juliane Hennecke. Hennecke untersucht unter anderem die Auswirkungen auf die Zufriedenheit von Menschen, wenn diese mit dem Partner zusammenarbeiten. Sie konnte feststellen, dass in den Bereichen Job- und Einkommenszufriedenheit Paare mit den gleichen Berufen besser abschneiden als Partner, die in unterschiedlichen Berufen arbeiten. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich Paare in so einer Situation besser gegenseitig unterstützen können. Außerdem sei das Verständnis für gewisse Anforderungen, die eine Karriere in der eigenen Branche mit sich bringt, größer. So kann man Überstunden des Lebensgefährten besser nachvollziehen. Zudem kann man sich beim beruflichen Aufstieg gegenseitig unterstützen. Partner mit dem gleichen Beruf können sich auch besser mit dem eigenen Einkommen abfinden. So ist zum Beispiel die Einsicht größer, wenn man sieht, was der Lebensgefährte leisten muss, um das höhere Gehalt zu beziehen. Dies kann auch als positives Signal zukünftiger eigener Lohnerhöhung wahrgenommen werden. Im Bereich Freizeitzufriedenheit haben es besonders Selbstständige schwierig. Gerade bei Familienunternehmen passiert es häufiger, dass der Betrieb auch noch in der Freizeit eine Rolle spielt. Entspannung kommt da zu kurz. Laut Hennecke überwiegen aber trotzdem die positiven Effekte, wenn ein Paar den gleichen Beruf ausübt. Allerdings muss dies nicht immer so sein. Eine Beziehung kann sich auch negativ auf den Arbeitsalltag auswirken.

Zu viel Nähe kann zu einer Belastung führen

Die Online-Partnervermittlung Parship beschreibt in einem Artikel auch Probleme, die das Arbeiten mit dem Lebensgefährten erschweren. So habe hierbei die Distanz zum Partner eine große Bedeutung. Hat man aufgrund des gemeinsamen Arbeitens und Wohnens keinen eigenen Raum mehr für sich, könne dies eine bedrückende Wirkung hervorrufen. Hierbei können Parship zufolge nicht nur Komplikationen im Arbeitsalltag entstehen, sondern auch private Probleme. Eine zusätzliche Schwierigkeit könne aufgrund eines Untergebenen-Verhältnisses auftreten. Ist der Partner auch der Vorgesetzte, können Beziehungsprobleme leicht in Entscheidungen und Konfliktsituationen einfließen.

