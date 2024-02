Karrieresprungbrett

Viele Menschen träumen davon, eines Tages Führungskraft mit Personalverantwortung zu sein. Doch was zeichnet eine gute Führungskraft aus und wie wird man das überhaupt?

Menschenkenntnis und Empathie immer wichtiger

Gute Führungskräfte sind entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens oder einer Organisation. Eine gute Führungskraft versteht es, Mitarbeiter zu motivieren und sie gemäß ihrer individuellen Stärken einzusetzen, sowie Konflikte zu lösen und klare Ziele zu definieren. Empathie und Menschenkenntnis gewinnen daher heutzutage laut der Studiengemeinschaft Darmstadt immer mehr an Bedeutung, während klassische Führungsstile mit hierarchischem Aufbau immer mehr an Bedeutung verlieren. "Führungskräfte müssen immer mehr Teamplayer sein und weniger durch Hierarchie als durch fachliche Argumente überzeugen", so die Studiengemeinschaft Darmstadt. Laut StepStone sind Eigeninitiative und eine offene Kommunikation und Wertschätzung ebenfalls wichtige Eigenschaften von Führungskräften. Ebenso die Fähigkeit, über sich selbst zu reflektieren und zu überlegen, wie Arbeitsabläufe verbessert werden können.

Erwartungen sollten klar sein

Eine wichtige Eigenschaft ist es ebenfalls, Erwartungen und Ziele klar zu kommunizieren. Wie die Jobbörse Jobware darstellt, liegt oftmals ein großes Problem darin, dass Vorgesetze ihre Erwartungen regelmäßig missverständlich oder widersprüchlich zum Ausdruck bringen. Außerdem missverstehen sie teilweise die Erwartungen, welche an sie gestellt werden. Führungskräfte sollten daher schriftlich zusammenfassen, welche Ziele am wichtigsten sind und bis wann diese erfüllt werden müssen. Außerdem sollte darüber reflektiert werden, welche Schritte bereits unternommen wurden und auf welche Mittel und Unterstützung gebaut werden kann. Es sei außerdem wichtig, dass die Ziele realistisch und erreichbar seien und dass die Mitarbeiter ausreichend eingebunden sind. Eine gute Kommunikation mit den Mitarbeitern ist vor diesem Hintergrund eine wichtige Voraussetzung.

Fähigkeiten können erlernt werden

Auf die Frage, wie man Führungskraft wird, gibt es keine eindeutige Antwort. Während in manchen Betrieben Führungskräfte extern rekrutiert werden, werden in anderen Betrieben Mitarbeiter aus den eigenen Reihen befördert. Die Studiengemeinschaft Darmstadt weist darauf hin, dass man gewisse Führungskompetenzen erlernen kann. Sollte man sich auf eine Führungsposition vorbereiten wollen, könnte es sich daher allemal lohnen, Fähigkeiten im Bereich der Gesprächsführung und Rhetorik sowie in effektiver Argumentations- und Verhandlungstechnik zu erwerben.

Redaktion finanzen.net