Warren Buffett: Der perfekte Lebenslauf ist nicht sinnvoll

Im Wettlauf um den besten Job - oder überhaupt eine gute Anstellung nach dem Studium - geht es heiß her: Viele glauben, dass sie mit dem perfekten Lebenslauf besonders gute Chancen haben. Deswegen wird jede Minute karrieretechnisch durchgeplant.

Das tun, was man liebt

Schon vor knapp 20 Jahren, im Jahr 2001, sah Milliardär Warren Buffett Aktualität im Thema "perfekter Lebenslauf". Buffett, der schon mit 25 Jahren sein erstes Unternehmen "Buffett Partnership" gründete und später das börsenorientierte Unternehmen Berkshire Hathaway übernahm, wird aufgrund seiner Erfolge an der Börse auch "das Orakel von Omaha" genannt.

2001 hielt er eine Rede vor Studierenden der University of Georgia in den USA. Bevor sie zur zugehörigen Fragerunde kamen, erzählte er eine Anekdote: Er sei gerade am Flughafen angekommen und fragte denjenigen, der ihn abholte, warum er nicht einen anderen Beruf gewählt hätte. Auf die Antwort, dass es die perfekte Ergänzung im Lebenslauf sei, stellte Buffett nur die Frage, wann er denn anfangen würde zu tun, was er mag. Damit zu warten, bis man alt ist, sei unsinnig, erklärte Buffett in seiner Rede.

"Arbeiten Sie für die Person, die Sie am meisten bewundern"

Der Milliardär findet, es ist viel besser, für jemanden zu arbeiten, den man bewundert: "Sie können kein schlechtes Ergebnis erzielen. Sie werden morgens aus dem Bett springen und Spaß haben."

Denn wer Spaß hat, ist motiviert, aktiv, hängt sich mehr rein und wird somit automatisch produktiver. Wer Spaß hat, sticht auch aus der Menge heraus und kann sich behaupten. Gute Noten und ein paar gute Leistungen reichen nämlich nicht aus, so Buffett. "Wir achten auf drei Dinge, wenn wir jemanden einstellen. Wir suchen Intelligenz, wir suchen Initiative oder Energie und wir suchen Integrität."

Spaß ist der Weg zum Erfolg

Wer also tatsächlich erfolgreich sein möchte, sollte dabei das tun, was er mag. Es ist leicht, sich vorzustellen wie der Versuch, in einem ungeliebten Beruf Karriere zu machen, abläuft: Jeden Morgen gequält aufstehen, schlecht gelaunt zur Arbeit fahren, viel zu viel arbeiten und dabei eigentlich nur noch kündigen wollen. Irgendwann kommt das Burn Out, weil die Arbeit einfach zu viel wurde - und damit ist die Karriere beendet.

Buffett, der für seinen ausgeprägten Geschäftssinn bekannt ist, kann Glauben geschenkt werden, wenn es um Karrieretipps geht. Und in seiner Rede an der University of Georgia fügte er noch hinzu: "In der Business-Welt sind die Menschen am erfolgreichsten, die tun, was sie lieben."

