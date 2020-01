So geben Sie ihr Wunschgehalt bei der Bewerbung richtig an

Warum es wichtig ist, eine Gehaltsvorstellung anzugeben

Früher oder später muss jeder eine Gehaltsvorstellung formulieren, ob bereits im Bewerbungsschreiben oder spätestens im Rahmen des Vorstellungsgesprächs. Das Gehalt macht einen wesentlichen Aspekt im Arbeitsvertrag aus und die Angabe des Wunschgehalts in der Bewerbung kann einen positiven Eindruck beim Arbeitgeber hinterlassen. Denn wer seinen Gehaltswunsch realistisch einschätzt und bereits im Anschreiben angibt, kann damit aufzeigen, dass er seinen Marktwert kennt und beweist eine gewisse Form der Kompetenz. Hinzu kommt, dass man durch künftige prozentuale Gehaltserhöhungen zusätzlich eine Basis für den eigenen Karriereverlauf schaffen kann. Oft fordert der Arbeitgeber in seiner Stellenausschreibung explizit eine Angabe zum Gehalt, sodass keine Angabe zu machen, keine Option darstellt.

Den eigenen Marktwert ermitteln

Bei der Formulierung einer Gehaltsvorstellung gilt es einiges zu beachten und als erster Schritt sollte unbedingt ein eigener realistischer Marktwert ermittelt werden. Am besten ist dieser durch eine umfangreiche Recherche festzulegen. Hierbei ist der wichtigste Aspekt die Berücksichtigung der eigenen Qualifikationen, sowie die bisherige Berufs- und Praxiserfahrung. Einen ersten Anhaltspunkt liefert oft die Recherche in verschiedenen Gehaltsvergleichsportalen oder auch der direkte Blick in Onlinejobbörsen, um Vergleichswerte zu ermitteln. Die dort angegebenen Gehälter können zur ersten Orientierung dienen. Für einige Fachrichtungen und Branchen gibt es spezifische Gehaltstabellen, anhand derer sich der eigene Marktwert ermitteln lässt. Alternativ lohnt sich auch ein Blick auf Durchschnitts- bzw. Einstiegsgehälter, so liegt das Einstiegsgehalt für Hochschulabsolventen meist zwischen 3.000 und 5.000 Euro brutto. Allgemein ist jedoch zu beachten, dass die Branche, die angestrebte Position und auch Unternehmensgröße und -standort ausschlaggebende Faktoren darstellen und die Höhe des Gehalts beeinflussen.

Die richtige Formulierung finden

Um die richtige Formulierung des Gehaltswunsches in Bewerbungsanschreiben zu finden, gibt es einige allgemeine Punkte zu beachten. Wichtig ist, dass die Gehaltsvorstellung immer als Brutto-Jahreseinkommen angegeben wird und sich auf 12 oder 13 Monatsgehälter bezieht. Es werden jedoch keine Angaben zu eventuellen Zusatzleistungen gemacht. Die ausformulierte Gehaltsvorstellung wird an das Ende des Anschreibens gesetzt und bildet den Schlusssatz des Bewerbungsschreibens. Eine Alternative zum Wunschgehalt kann auch die Angabe einer angemessenen Gehaltsspanne sein, sodass der Verhandlungsspielraum in einem späteren Bewerbungsgespräch genutzt werden kann. Eventuelle Kompromisse sollten anschließend vom Gesamtangebot des Arbeitgebers abhängig gemacht werden.

Formulierungsbeispiele

Bei der Formulierung der Gehaltsvorstellung gibt es zwei Optionen. Empfehlenswert ist es, den Wunsch des künftigen Gehalts direkt und in einem Satz auf den Punkt zu bringen. Ausformuliert könnte das wie folgt aussehen:

• Meine Gehaltsvorstellungen liegen bei 45.000 Euro brutto im Jahr.

• Ein jährliches Bruttogehalt von 45.000 Euro entspricht meinen Vorstellungen.

• Meinen beruflichen Qualifikationen entsprechend empfinde ich ein Gehalt von 45.000 Euro als angemessen.

Etwas weniger direkt, aber dennoch zu empfehlen, ist eine argumentative Formulierung in Form einer Gehaltsspanne mit Verhandlungsspielraum:

• Meine Gehaltsvorstellung liegt bei einem Bruttojahresgehalt um die 45.000 Euro.

•Meine Gehaltsvorstellungen liegen zwischen 45.000 und 48.000 Euro pro Jahr.

• Aufgrund meiner beruflichen Erfahrungen stelle ich mir ein Gehalt zwischen 45.000 und 48.000 Euro im Jahr vor.

Vage und ausweichende Formulierungen sind nicht zu empfehlen und sollten nur genutzt werden, wenn in der Stellenanzeige nicht ausdrücklich nach einer Gehaltsvorstellung gefragt wurde, man aber dennoch eine Angabe im Bewerbungsschreiben machen möchte. In dem Fall ist es auch eine Option im Schreiben darauf hinzuweisen, dass der Gehaltswunsch gerne bei einem persönlichen Gespräch erläutert werden kann.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com, el lobo / Shutterstock.com