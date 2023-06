Kartendienst

Google Maps funktioniert meistens ziemlich gut. Dennoch gibt es Kritik am Kartendienst von Google: Nutzerinnen und Nutzer bezahlen die kostenlose Navigation mit ihren Daten - und im Wald oder abseits der großen Ortschaften gerät die Zuverlässigkeit von Maps oft an ihre Grenzen. Eine beliebte Alternative zu Google Maps ist OpenStreetMap.

OpenStreetMap (auch: OSM) gibt es seit 2004 - damit ist der Kartendienst ein Jahr älter als das deutlich weiter verbreitete Google Maps. Beide Kartendienste haben ihre Vor- und Nachteile, wobei Datenschutz-Organisationen und Outdoor-Freunde von OpenStreetMap weitaus begeisterter sind.

OpenStreetMap verwendet keine Nutzerdaten

Denn: Bei Google Maps bezahlen Nutzerinnen und Nutzer mit ihren Daten für den ansonsten kostenlosen Karten- und Navigationsservice. Die Daten nutzt Google, um Geld zu verdienen - dafür steht der Konzern in der Kritik. Wer großen Wert auf Datenschutz legt, sollte also eher zu einer Alternative greifen. Hier bietet sich OpenStreetMap an: Die Maps-Alternative ist Open Source, niemand verdient daran Geld. Stattdessen sammeln mehrere Millionen Freiwillige regelmäßig GPS-Daten und stellen diese OpenStreetMap zur Verfügung. Aus den gesammelten Daten werden Karten erstellt und diese Nutzerinnen und Nutzern, inklusive der GPS-Daten selbst, kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ziel von OpenStreetMap ist, die ganze Welt engmaschig zu kartografieren. Bis dahin wird es noch eine Weile dauern - einige Regionen sind bislang nur sehr sporadisch erfasst.

OpenStreetMap ist besonders für Outdoor-Aktivitäten gut geeignet

Gegenteilig dazu umso besser erfasst sind in Europa Wälder und abgelegene Orte - Gegenden, in denen Google Maps oft scheitert. Deswegen ist OpenStreetMap bei Outdoor-Freunden sehr beliebt: Nicht selten sind etwa im Wald oder in den Bergen auch kleine Schutzhütten auf OpenStreetMap eingezeichnet, die Google Maps oft nicht erfasst. Ein weiterer Vorteil: OpenStreetMap erlaubt einen kostenlosen Download der Karten, sodass die Navigation auch im Funkloch funktioniert.

Dabei wird auf der OpenStreetMap-Website empfohlen, nicht sofort die ganze Welt herunterzuladen, sondern zunächst mit der benötigten Region zu beginnen. Denn: Erstens benötigen die Kartendaten viel Speicherplatz, zweitens werden die Karten immer wieder upgedatet - es lohnt sich also nicht unbedingt, schon heute Karten herunterzuladen, die man erst beim nächsten Jahresurlaub braucht.

Nutzung online oder per App

OpenStreetMap kann online genutzt werden, um den Weg zwischen einem Start- und Zielpunkt zeichnen zu lassen. Mehr Funktionen gibt es in einer der OpenStreetMap-Apps. Dabei handelt es sich nicht um Apps, die der Kartendienst selbst entwickelt hat, sondern um Anwendungen von anderen Anbietern. Bei der Wahl der App sollten Nutzerinnen und Nutzer berücksichtigen, wofür sie die Karten brauchen werden: Während Anwendungen wie "Magic Earth" besonders für Autofahrten gut geeignet sind, bieten sich "OsmAnd" oder "Organic Maps" mit sehr detaillierten Kartenansichten besonders für Outdoor-Aktivitäten an. Aber Achtung: Nicht alle Apps sind Open-Source-Programme. Magic Earth etwa hat seinen Quellcode nicht veröffentlicht - dafür versprechen die Anbieter, keine Nutzerdaten zu verwenden.

