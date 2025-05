Kaufrausch

Konsumkick durch Geldspritze: Wie Jugendliche ihr Ausgabeverhalten bei plötzlichem Geldsegen ändern

30.05.25 03:03 Uhr

Ob Taschengeld, Nebenjob oder Geldgeschenk - wenn Jugendlichen plötzlich mehr Geld zur Verfügung steht, verändert sich ihr Konsumverhalten deutlich. Aktuelle Studien zeigen: Online-Shopping gewinnt an Bedeutung, soziale Medien beeinflussen Kaufentscheidungen, und Nachhaltigkeit rückt stärker in den Fokus. Gleichzeitig offenbart sich ein Mangel an finanzieller Bildung.

Mehr Geld in der Tasche Wie die Postbank Jugend-Digitalstudie 2024 zeigt, verfügen 16- bis 18-Jährige in Deutschland durchschnittlich über 427 Euro im Monat. Dieser finanzielle Spielraum fällt je nach Geschlecht unterschiedlich aus: Jungen haben im Schnitt 516 Euro zur Verfügung, während es bei Mädchen 330 Euro sind. Wie die Postbank erklärt, steigt der finanzielle Spielraum auch mit dem Alter. Der Online-Handel profitiert Ein signifikanter Teil des monatlich verfügbaren Geldes wird für Online-Shopping verwendet. Laut der Postbank-Studie fließen monatlich rund 167 Euro in digitale Einkaufskörbe. Das entspricht einem Zuwachs von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders beliebt sind dabei Mode, Technikartikel, Kosmetik und Lifestyle-Produkte. Der Einkauf erfolgt zunehmend über das Smartphone und häufig impulsiv. Digitale Vorbilder beeinflussen Kaufentscheidungen Der Einfluss von Influencern auf das Konsumverhalten Jugendlicher ist enorm. Fast die Hälfte der Befragten gab in der Postbank-Studie an, schon einmal ein Produkt gekauft zu haben, das von einem Social-Media-Star beworben wurde. Plattformen wie TikTok, Instagram oder YouTube wirken dabei nicht nur als Unterhaltungsquelle, sondern auch als ständige Konsumanreize. Die Grenze zwischen Inspiration und Werbung verschwimmt zunehmend, mit Folgen für die finanzielle Selbstkontrolle. Wie das Portal Meedia berichtet, vereinfachen Social Media Apps zunehmend durch einen "Shopping Button", Impulsive Käufe mit nur wenigen Klicks zu tätigen. Nachhaltigkeit spielt eine wachsende Rolle Trotz der konsumorientierten Grundhaltung zeigt sich ein wachsendes Bewusstsein für nachhaltigen Konsum. Laut der Postbank achten rund 72 Prozent der Jugendlichen beim Online-Kauf von Kleidung oder Schuhen auf Aspekte der Umweltverträglichkeit. Auch bei Technikprodukten oder Kosmetik gewinnen nachhaltige Kriterien an Relevanz. Der Trend zur verantwortungsbewussteren Kaufentscheidung setzt sich damit auch im digitalen Raum fort, auch wenn praktische Umsetzung und Ideale nicht immer übereinstimmen. Mangelnde Finanzbildung als strukturelles Defizit Während sich das Konsumverhalten dynamisch entwickelt, bleibt das finanzielle Grundwissen häufig zurück. Eine Studie von MasterCard belegt, dass rund die Hälfte der Eltern keinen Überblick darüber hat, wofür ihre Kinder ihr Geld ausgeben. Gleichzeitig besitzen viele Jugendliche selbst kein klares Verständnis für grundlegende finanzielle Zusammenhänge wie Budgetierung, Sparstrategien oder Investitionsmöglichkeiten. Der Zugang zu Geld erfolgt oft schneller, als das Wissen, wie damit langfristig verantwortungsvoll umzugehen ist. Zwischen Konsumfreude und Kontrollverlust Die Zahlen verdeutlichen, dass finanzielle Zuwächse bei Jugendlichen zu einer verstärkten Konsumaktivität führen - vor allem digital, oft impulsiv und zunehmend beeinflusst durch soziale Medien. Zwar rücken Themen wie Nachhaltigkeit stärker ins Blickfeld, doch fehlt es vielerorts an fundierter Finanzbildung. In Anbetracht wachsender Kaufkraft und digitaler Konsumverführungen besteht ein erhöhter Handlungsbedarf im Bereich der finanziellen Aufklärung, sowohl im Elternhaus als auch im Bildungssystem. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Antonio Guillem / Shutterstock.com, chuckstock / Shutterstock.com