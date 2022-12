Brenndauer: Darum sollte man Teelichter vor Benutzung einfrieren

Teelichter einfrieren spart Geld

Gerade zur Weihnachtszeit sind Kerzen für viele Haushalte nicht wegzudenken, da sie eine warme und besinnliche Atmosphäre schaffen. Wie inFranken in Berufung auf Statista erklärt, wird der Umsatz im Teilbereich der Kerzen im Jahr 2022 auf etwa 380 Millionen Euro geschätzt. Nicht zu unterschätzen ist dabei der Einsatz von Teelichtern. Wer dabei jedoch etwas Geld sparen möchte, kann die Lebensdauer von Teelichtern mit einem Trick verlängern. Ruhr24 erklärt, dass die Brenndauer von Teelichtern um etwa eine Stunde verlängert werden kann, wenn man die Kerzen vorher in den Tiefkühler legt. Grund dafür ist der Schmelzpunkt der Kerzen. Dieser liegt bei (Paraffin-)Kerzen zwischen 50 und 80 Grad Celsius. Ist das Wachs nun tiefgefroren, dauert es länger, bis die Flamme das Wachs genügend erwärmt hat, was wiederum zu einer längeren Brenndauer führt.

Teelichter aus ökologischer Sicht

Betrachtet man Kerzen aus ökologischer Sicht, ist dieser Tipp nicht nur gut für den eigenen Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt. Wie utopia erklärt, werden die meisten Kerzen nämlich mit Paraffin oder Stearin hergestellt. Diese Rohstoffe gelten allgemein als umwelt- und gesundheitsschädlich. So ist das Paraffin ein Nebenprodukt bei der Erdölverarbeitung und kann beim Abbrennen giftige Dämpfe freisetzen. Das Stearin ist zwar biologisch abbaubar, besteht aber wiederum aus Palmöl. Nicht zu vergessen sind außerdem die Schälchen der Teelichter, die meist aus Plastik oder Aluminium hergestellt werden.

Darauf sollte man beim Kerzenkauf achten

Generell sollte man laut inFranken einige Dinge beim Kerzenkauf beachten. So sollte man auf Paraffin-Kerzen und solche, die durch das Pulverpressverfahren hergestellt werden, verzichten, da die Brenndauer hier geringer ausfällt als bei Kerzen aus anderen Herstellungsprozessen. Viel effizienter seien Kerzen, die durch das Gießverfahren hergestellt oder "gezogen" worden sind. Außerdem sollte man beachten, dass Kerzen aus Bienenwachs am langlebigsten sind. Dieser Rohstoff ist hierbei der natürlichste, jedoch auch der teuerste.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LightField Studios / Shutterstock.com