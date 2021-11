Warum die Deutschen gerne Ganzjahresreifen kaufen

Wunsch nach mehr Komfort und Freizeit

Seit Jahrhunderten widmen sich Menschen der Aufgabe, nicht nur ihre beruflichen Tätigkeiten, sondern auch ihren Alltag und ihre Freizeit zu optimieren, effizienter zu gestalten und so von lästigen und zeitintensiven Aufgaben zu befreien. Auch die Deutschen mögen es gerne bequem und effizient und sind bereit, dafür Geld auszugeben. Dies hat eine repräsentative Studie der puls Marktforschung GmbH, die der Reifenhersteller Michelin in Auftrag gegeben hat, bestätigt. Im Rahmen der Studie wurden insgesamt 2.146 Personen befragt. Der Erhebungszeitraum ging von Ende Juni bis Anfang Juli 2021.

Freizeitstress erhöht Investitionsbereitschaft

65,1 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, zur Geldausgabe bereit zu sein, um organisatorische Aufgaben und Besorgungen im Haushalt oder im Zusammenhang mit ihrem Auto schnell und effektiv erledigen zu können. 42,7 Prozent der Befragten erledigen derartige Tätigkeiten meistens während der Freizeit. Theres Gozstonyi, Vice President B2C Sales Europe North von Michelin betont, dass es für Unternehmen besonders wichtig sei, den Kunden Produkte und Dienstleistungen zu offerieren, die ihren Alltag vereinfachen und lästige Tätigkeiten sparen. Die von Michelin in Auftrag gegebene Studie, unterstützt diese Aussage. Viele der Studienteilnehmer nutzen Alltagsprodukte und Dienstleistungen, die für eine Menge Zeitersparnis und Komfort sorgen. 25 Prozent der Befragten verwenden Saugroboter und etwa 11 Prozent Lieferservices. Auch die Haltbarkeit von Produkten scheint eine wichtige Rolle zu spielen. Knapp 52 Prozent der Studienteilnehmer gab an, einen ständigen Neukauf und den damit verbundenen Zeitverlust vermeiden zu wollen und deshalb auf eine höhere Lebensdauer der Produkte zu achten. Mit 54,7 Prozent ist dieser Trend in der Alterskohorte der unter 30-Jährigen besonders stark.

Vorteile von Ganzjahresreifen

Unter den Studienteilnehmern ist die Autowartung eher unbeliebt. Lediglich 4,3 Prozent der Befragten wollen sich damit in ihrer Freizeit beschäftigen. Besonders der zwei Mal pro Jahr stattfindende Reifenwechsel wird negativ gesehen. 29,8 Prozent der Befragten betrachten ihn als nervig. Laut dem Reifenhersteller Michelin könnten Ganzjahresreifen genau hier Abhilfe schaffen. Durch die Verwendung von Ganzjahresreifen entfällt der zwei Mal pro Jahr stattfindende Reifenwechsel. Dadurch kann eine Menge Zeit gespart und für Freizeitaktivitäten verwendet werden. Ein Drittel der Teilnehmer an der Michelin-Studie gab an, bereits Ganzjahresreifen zu nutzen. Etwa 45 Prozent der Autobesitzer, die bislang noch keinen Ganzjahresreifen nutzen, stehen dem Thema offen gegenüber.

M.Wieser / Redaktion finanzen.net

